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भ्रष्टाचार में फंसे नेतन्याहू को मिलेगी राहत? क्षमादान से पहले इजरायली राष्ट्रपति ने रखी 'शर्त'

Apr 26, 2026 06:03 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे में क्षमादान देने से पहले सभी पक्षों के बीच समझौता कराने के पूरे प्रयास किए जाने की बात कही है।

भ्रष्टाचार में फंसे नेतन्याहू को मिलेगी राहत? क्षमादान से पहले इजरायली राष्ट्रपति ने रखी 'शर्त'

इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार मुकदमे में क्षमादान देने से पहले सभी पक्षों के बीच समझौता कराने के पूरे प्रयास किए जाने की बात कही है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में राष्ट्रपति हर्जोग ने स्पष्ट किया कि क्षमादान की याचिका पर कोई भी फैसला तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक सभी पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें पूरी नहीं हो जाती। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षमादान पर विचार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

बता दें कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यह मुकदमा कई वर्षों से इजरायली अदालत में चल रहा है। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेतन्याहू के क्षमादान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

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न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति एक समझौते के लिए मध्यस्थता शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे फिलहाल क्षमादान का कोई फैसला टल जाएगा। हर्जोग के कार्यालय ने इस रिपोर्ट के बाद बयान जारी किया है। जब हर्जोग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या समझौता याचिका पर विचार चल रहा है, तो उन्होंने बयान से आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू के कार्यालय ने भी टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया।

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गौरतलब है कि नेतन्याहू ने नवंबर में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अर्जी दी थी। इजरायली कानून के अनुसार राष्ट्रपति को दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को माफी देने का अधिकार है, लेकिन मुकदमे के बीच में क्षमादान दिए जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था क्षमादान का आग्राह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार हर्जोग से नेतन्याहू को क्षमादान देने का आग्रह किया है, जिसमें मार्च में ईरान के साथ युद्ध के दौरान भी शामिल है। उस समय मुकदमे को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। 2020 में शुरू हुए इस मुकदमे की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर नेतन्याहू को इस सप्ताह अदालत में पेश होना है। वे इजरायल के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर पद पर रहते हुए किसी अपराध का आरोप लगाया गया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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