Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Will international force land in Gaza After Israel Hamas also rejected the US proposal
गाजा में उतरेंगी कई देशों की फौज? इजरायल के बाद हमास ने भी खारिज कर दिया अमेरिका का प्रस्ताव

गाजा में उतरेंगी कई देशों की फौज? इजरायल के बाद हमास ने भी खारिज कर दिया अमेरिका का प्रस्ताव

संक्षेप: गाजा में अंतरराष्ट्रीय सैन्य तैनाती और फिलिस्तीन राष्ट्र को लेकर सोमवार को अमेरिका के प्रस्ताव पर यूएनएससी में वोटिंग कराई गई और इसे मंजूरी दे दी गई। हालांकि इजरायल और हमास दोनों ही प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।

Tue, 18 Nov 2025 08:49 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
गाजा में अंतरराष्ट्रीय फोर्स की तैनाती के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी भले ही मिल गई है लेकिन इजरायल और हमास दोनों ही इसे मानने को तैयार नहीं हैं। हमास ने कहा है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन नहीं करता है। हमास ने कहा कि फिलिस्तीनियों को जो मांगें हैं, उनको इस प्रस्ताव में जगह नहीं दी गई है। बता दें कि अमेरिका के इस प्रस्ताव में गाजा के सभी संगठनों के निरस्त्रीकरण की भी बात की गई है।

बता दें कि सोमवार को ही अमेरिका का यह प्रस्ताव UNSC में पेश किया गया था। इसके समर्थन में 13 वोट मिले, वहीं चीन और रूस ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। प्रस्ताव पेश होने से पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया था कि वह फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे। प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने अमेरिका को दो टूक सुना दी थी।

रूस, चीन और कुछ अरब देशों के विरोध के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गाजा में अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आदेश को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर सोमवार को मतदान कराया गया। इन्हीं देशों से अंतरराष्ट्रीय बल में सैनिक भेजने की अपेक्षा की जा रही है। ट्रंप की योजना फलस्तीनी राष्ट्र के लिए एक "विश्वसनीय मार्ग" तैयार कर सकती है। रूस के एक प्रतिद्वंद्वी प्रस्ताव में फलस्तीनी राष्ट्र के पक्ष में और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

नेतन्याहू के कट्टरपंथी शासन सहयोगियों ने उनसे फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के आह्वान पर कड़ा रुख अपनाने का आग्रह किया है। अपने मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए, नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि फलस्तीनी राष्ट्र के प्रति इजराइल के विरोध में "ज़रा भी बदलाव नहीं आया है।"

नेतन्याहू ने कहा कि वह दशकों से फलस्तीनी राष्ट्र से संबंधित किसी भी प्रगति को रोक रहे हैं और उन्हें बाहरी या आंतरिक दबाव से कोई ख़तरा नहीं है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप की योजना गाजा को सैन्य मुक्त करने और हमास को निरस्त्र करने की है। उन्होंने कहा, "या तो यह आसान तरीके से होगा या फिर कठिन तरीके से।"

नेतन्याहू ने क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक पर यहूदी प्रवासियों द्वारा हिंसक हमलों में वृद्धि पर भी पहली बार सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हिंसा एक छोटे से अल्पसंख्यक समूह का काम है। फलस्तीनियों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हिंसा व्यापक है और उन्होंने सरकार पर इसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।

