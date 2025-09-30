क्या इजरायल से भिड़ेगी गाजा की नई फोर्स, डोनाल्ड ट्रंप की योजना में किन बातों पर फंसा है पेच?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान तो पेश कर दिया लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस 20 सूत्रीय योजना में नहीं दिए गए हैं। इस योजना में कोई मानक नहीं बताया गया है कि कब पीए को शासन चलाने के योग्य समझा जाएगा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि वे गाजा में युद्ध विराम करने की योजना पर सहमत हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमास इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। ट्रंप ने सोमवार को इजराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने और युद्धग्रस्त फलस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन स्थापित करने के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की। ट्रंप की योजना के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे।

योजना के अनुसार यदि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल द्वारा योजना स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यदि हमास प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो उसे (हमास) हराने के लिए इजराइल को अमेरिका का "पूर्ण समर्थन" प्राप्त होगा। इस 20 सूत्रीय योजना में कई ऐसे भी बिंदु हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है।

कैसे चलेगा गाजा का शासन? इस प्रस्ताव में बताया गया है कि गाजा में प्रशासन के सारे कामकाज अस्थायी बोर्ड और एक गैरराजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी देखेगी। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि इस पैनल का गठन कैसे होगा और इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। इतना जरूर बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और टोनी ब्लेयर इस कमेटी की निगरानी करेंगे।

क्या फिलिस्तीनी प्रशासन भी होगा शामिल? डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार तक ट्रांजिशनल अथॉरिटी के पास ही सारी ताकतें होगीं। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि कैसे तय किया जाएगा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अब गाजा का नियंत्रण अपने हाथ में रखने योग्य हो गई है। इस प्रस्ताव में गाजा को अलग स्वतंत्र क्षेत्र बताया गया है। इसमें गाजा को फिलिस्तीन से जोड़ा ही नहीं गया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाजा का नियंत्रण ना को हमास को मिलेगा और ना ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी को।

कैसे बनेगी इंटरनेशनल फोर्स गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी अंतरराष्ट्रीय बल का गठन किया जाना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह फोर्स कहां से आएगी और इसका उद्देश्य क्या होगा। कौन से देश गाजा में अपनी सेना को भेजेंगे और कैसे इसे स्वीकार किया जाएगा? यह भी क्लियर नहीं है कि यह फोर्स आर्मी की तौर पर काम करेगी या फिर पर्यवेक्षक के तौर पर। क्या यह फोर्स इजरायल की तरफ से हमला होने पर गाजा के लोगों की हिफाजत करेगा?

इजरायल कब हटाएगा अपनी सेना? इस प्रस्ताव में यह भी नहीं बताया गया है कि आखिर इजरायल गाजा से अपनी सेना कब हटाएगा। इसमें कहा गया है कि जब तक गाजा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती इजरायल की कुछ जिम्मेदारियां होंगी।