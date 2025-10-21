Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Will Eradicate Them If They Do not Behave good, Donald Trump Warns Hamas Over Gaza Peace Deal
अच्छे से रहो, नहीं तो कर देंगे समूल नाश; ट्रंप ने अब हमास को क्यों धमकाया, एक राहत भी दी

अच्छे से रहो, नहीं तो कर देंगे समूल नाश; ट्रंप ने अब हमास को क्यों धमकाया, एक राहत भी दी

संक्षेप: ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इजरायल को गाजा के अंदर जाने के लिए कहूँ, तो वह दो मिनट में अंदर चला जाएगा लेकिन अभी, हमने ऐसा नहीं कहा है। हम उसे थोड़ा मौका देंगे, और उम्मीद है कि हिंसा थोड़ी कम होगी। लेकिन आप भी जानते हैं, वे हिंसक लोग हैं।

Tue, 21 Oct 2025 10:22 AMPramod Praveen एपी, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को हमास को चेतावनी दी कि अगर वह इजरायल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इस फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूह को युद्धविराम का सम्मान करने का वक्त देंगे। ट्रंप की इस टिप्पणी के तुरंत बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दो शीर्ष अमेरिकी दूतों के साथ इजरायल के लिए रवाना हो गए। ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है, जब पिछले सप्ताहांत में हुई हिंसा के बाद नाज़ुक युद्धविराम के टूटने का खतरा पैदा हो गया था।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ की मेजबानी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, "हमने हमास के साथ एक समझौता किया था कि वे बहुत अच्छे से रहेंगे, वे अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा बनेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर वहां हम जाएँगे और अगर हमें जाना पड़ा तो हम उन्हें मिटा देंगे। उन्हें मिटा दिया जाएगा, और वे भी यह जानते हैं।"

युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध

दरअसल, ट्रम्प ने लगभग दो हफ़्ते पहले गाजा शांति समझौते में मध्यस्थता में मदद की थी, लेकिन यह शांति समझौता बार-बार खतरे में पड़ता दिख रहा है क्योंकि इजरायल हमास पर मृत बंधकों को सौंपने में देरी करने और हमले करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ, हमास के शीर्ष वार्ताकार, खलील अल-हय्या ने मिस्र के अल-क़हेरा न्यूज़ को बताया कि समूह अभी भी युद्धविराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें:परमाणु ठिकाने सपने में उड़ाए... ट्रंप के दावे की खामेनेई ने धुआं-धुआं कर दिया

US सेना हमास के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होगी

मंगलवार की सुबह प्रसारित एक बयान में उन्होंने कहा, "हमें शवों को निकालना बेहद मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं और उन्हें निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।" हमास के शीर्ष वार्ताकार ने कहा कि गाज़ा समझौता कायम रहेगा, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं और इसका पालन करने की हमारी इच्छाशक्ति प्रबल है। ट्रम्प ने इस उग्रवादी समूह को अपने प्रतिद्वंद्वियों और कथित सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से फांसी देने से भी रोकने की चेतावनी दी है। हालांकि, ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सेना हमास के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होगी।

दो मिनट के अंदर आ जाएगा इजरायल

उन्होंने कहा कि दर्जनों देश जो गाज़ा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, वे इसमें शामिल होना पसंद करेंगे। ट्रंप ने कहा, “इसके अलावा, अगर मैं इजरायल को अंदर आने के लिए कहूँ, तो वह दो मिनट में अंदर चला जाएगा। लेकिन अभी, हमने ऐसा नहीं कहा है। हम उसे थोड़ा मौका देंगे, और उम्मीद है कि हिंसा थोड़ी कम होगी। लेकिन अभी, आप जानते हैं, वे हिंसक लोग हैं। वे बहुत उग्र हो गए हैं, और उन्होंने वो काम किए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, और अगर वे ऐसा करते रहे, तो हम अंदर जाकर इसे ठीक कर देंगे, और यह बहुत जल्दी और काफी हिंसक तरीके से होगा।”

ये भी पढ़ें:...नहीं तो देना होगा 155 फीसदी टैरिफ, जिनपिंग का नाम ले ट्रंप ने चीन को दी धमकी

हमास अब बहुत कमजोर हो चुका

ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास अब बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि इस साल अमेरिका और इजरायल ने उसके क्षेत्रीय समर्थक ईरान पर हमला किया था। इसकी वजह से ईरान अब उसे मदद नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ने स्थिति साफ करते हुए कहा, "उनके पास अब वास्तव में किसी का समर्थन नहीं है। उन्हें अच्छा होना होगा, और अगर वे अच्छे नहीं रहे, तो उन्हें मिटा दिया जाएगा।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
hamas Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।