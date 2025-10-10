इजरायल में 200 अमेरिकी सैनिक क्यों भेज रहे ट्रंप? गाजा प्लान के 'मुश्किल चरण' की तैयारी शुरू

अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे एक व्यापक एवं अंतरराष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में युद्धविराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने के लिए इजरायल में लगभग 200 सैनिक भेजेंगे। जानिए क्या करेंगे ये सैनिक?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने गाजा पट्टी में चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ट्रंप ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने उनके प्रस्तावित "गाजा शांति योजना" के पहले चरण पर सहमति जताई है, जिसके तहत युद्धविराम लागू हो गया है और बंधकों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समझौते को मजबूत करने के लिए अमेरिका लगभग 200 सैनिकों को इजरायल भेज रहा है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिकी सैनिक गाजा में सीधे प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि इजरायल के अंदर एक समन्वय केंद्र स्थापित करेंगे, जहां से मानवीय सहायता, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा प्रयासों की निगरानी की जाएगी।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, यह कदम गाजा में स्थिरता लाने और दूसरे चरण की तैयारियों को तेज करने के लिए उठाया गया है। ट्रंप की शांति योजना का दूसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में हमास को पूरी तरह हथियार डालने, इजरायली सेना की आंशिक वापसी और गाजा में एक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल होगी। हालांकि, कई सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं जैसे कि गाजा का भविष्य कौन संभालेगा और हमास की सैन्य क्षमता कैसे खत्म होगी।

इजरायल जा रहे अमेरिकी सैनिक नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि ट्रंप प्रशासन गाजा में युद्धविराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने के लिए इजरायल में लगभग 200 सैनिक तैनात कर रहा है। यह दल सहयोगी देशों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड इजरायल में एक "सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर" स्थापित करेगा। यह केंद्र दो साल से युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्र में मानवीय सहायता, रसद और सुरक्षा सहायता के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा।

कोऑर्डिनेशन सेंटर में लगभग 200 अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे, जिनके पास परिवहन, योजना, सुरक्षा, रसद और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोई भी अमेरिकी सैनिक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सैनिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ-साथ दुनिया के अन्य हिस्सों से आएंगे। उन्होंने बताया कि सैनिकों का आगमन शुरू हो चुका है और वीकेंड तक क्षेत्र में पहुंचकर केंद्र की स्थापना और योजना बनाने का काम शुरू करेंगे।

गाजा शांति योजना का पहला चरण: क्या हुई सहमति? ट्रंप ने सितंबर में अपनी 20-सूत्री "गाजा शांति योजना" पेश की थी, जो हमास को 5 अक्टूबर तक स्वीकार करने की समयसीमा के साथ आई थी। योजना में बंधकों की रिहाई, युद्धविराम और मानवीय सहायता का प्रवाह प्रमुख बिंदु थे। मिस्र के शर्म अल-शेख में मध्यस्थता के बाद, इजरायल की कैबिनेट ने गुरुवार को इस योजना के पहले चरण को मंजूरी दी। हमास ने भी इसे "जिम्मेदार और गंभीर वार्ताओं" का नतीजा बताते हुए स्वीकार किया।

पहले चरण की मुख्य शर्तें बंधकों की रिहाई: हमास द्वारा 48 बंधकों (जिनमें से 20 जीवित माने जा रहे हैं) को रिहा करना। ट्रंप ने कहा कि यह प्रक्रिया सोमवार या मंगलवार (13-14 अक्टूबर) तक पूरी हो जाएगी। इसके बदले इजरायल 250 फलस्तीनी कैदियों (जिनमें उम्रकैद की सजा पा चुके शामिल) और 1,700 अन्य हिरासत में लिए गए फलस्तीनियों को रिहा करेगा।

युद्धविराम: इजरायली सेना की आंशिक वापसी और हमास द्वारा हमलों पर रोक। युद्धविराम इजरायल की मंजूरी के 24 घंटे बाद प्रभावी हो गया।

मानवीय सहायता: गाजा में भोजन, दवा और पुनर्निर्माण के लिए तत्काल सहायता का प्रवाह। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, और 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है।

ट्रंप ने वाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान इस समझौते को "मध्य पूर्व में शांति का ऐतिहासिक सफलता" बताया। उन्होंने कहा, "यह मजबूत, स्थायी और शाश्वत शांति की दिशा में पहला कदम है।" इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे मंजूरी देते हुए कहा कि यह "हमास को हराने का रास्ता" खुलेगा।

दूसरे चरण की तैयारी: चुनौतियां और अपेक्षाएं ट्रंप ने स्पष्ट किया कि दूसरे चरण में "निरस्त्रीकरण होगा और इजरायली सेना की वापसी" होगी। यह चरण गाजा को "गैर-सैन्यीकृत" बनाने, हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करने और एक संक्रमणकालीन सरकार स्थापित करने पर केंद्रित होगा। सीधे शब्दों में कहें तो इस चरण में हमास को अपने सभी हथियार डालने होंगे गाजा में एक नागरिक सरकार बनाई जाएगी जिसमें हमास का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा।

मुख्य बिंदु: हमास सभी "सैन्य/आतंकी" हथियार सौंपेगा। इजरायल गाजा से आंशिक रूप से पीछे हटेगा, लेकिन सुरक्षा बफर जोन बनाए रखेगा। गाजा का प्रशासन टोनी ब्लेयर और ट्रंप के प्रतिनिधियों की निगरानी में होगा। अमेरिकी सैनिकों का केंद्र इसी चरण के लिए योजना बनाएगा। ट्रंप रविवार को मिस्र यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां समझौते पर हस्ताक्षर होंगे।