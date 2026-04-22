ईरान ने होर्मुज के पास भारत जा रहे जहाज को क्यों जब्त किया? IRGC का आ गया जवाब
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज समेत दो जहाजों को जब्त कर लिया है। ईरानी अधिकारियों ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि दोनों जहाज समुद्री नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और नौसेना के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट में भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज समेत दो जहाजों को जब्त कर लिया है। ईरानी अधिकारियों ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि दोनों जहाज समुद्री नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और नौसेना के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे। ईरानी अधिकारियों ने आगे कहा कि दोनों जहाज नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर कर समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे।
सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी और आईआरजीसी के बयान के अनुसार, जब्त किए गए जहाजों की पहचान 'एमएससी फ्रांसेस्का' (पनामा फ्लैग्ड) और 'एपामिनोंडास' (लाइबेरिया फ्लैग्ड) के रूप में की गई है। इनमें से 'एपामिनोंडास' दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से रवाना होकर गुजरात जा रहा था। आईआरजीसी ने दावा किया कि दोनों जहाज बिना जरूरी अनुमति के संचालित हो रहे थे और नौसेना के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे।
आईआरजीसी नौसेना ने अपने बयान में कहा कि होर्मुज में दो उल्लंघनकारी जहाजों को पहचाना और रोका गया। इन जहाजों को आईआरजीसी नौसेना द्वारा अपने कब्जे में लेकर ईरानी तट की ओर ले जाया जा रहा है। अधिकारियों ने दोहराया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस मार्ग में समुद्री सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी खतरे वाली गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा।
शिपिंग डेटा के मुताबिक, जब्त किए गए जहाजों में से एक सीधे भारत के व्यापार मार्ग से जुड़ा था, जिससे भारतीय आपूर्ति श्रृंखला और माल ढुलाई पर संभावित असर की आशंका जताई जा रही है। ईरान और ओमान तटों के पास हाल में हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद यह जब्ती हुई है। बता दें कि यह घटना अमेरिका-ईरान तनाव और हाल के सीजफायर के बावजूद हुई है, जिससे क्षेत्र में जहाजरानी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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