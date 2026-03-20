Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा? ईरान ने 19 साल के पहलवान को बीच चौराहे पर लगाई फांसी, 2 और लटकाए

Mar 20, 2026 06:27 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
share

ईरान ने कोम शहर में 19 वर्षीय चैंपियन पहलवान सालेह मोहम्मदी और दो अन्य प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दे दी है। मानवाधिकार समूहों ने इसे खौफ पैदा करने वाली 'राजनीतिक हत्या' करार दिया है।

खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा? ईरान ने 19 साल के पहलवान को बीच चौराहे पर लगाई फांसी, 2 और लटकाए

ईरान ने एक 19 वर्षीय चैंपियन पहलवान और दो अन्य प्रदर्शनकारियों को कोम शहर में पब्लिक के सामने फांसी दे दी है। देश की मीडिया और मानवाधिकार समूहों के अनुसार, यह कदम सरकार द्वारा देश में उठ रही विरोध की आवाजों को कुचलने की दिशा में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई का संकेत देता है। उभरते हुए कुश्ती खिलाड़ी पहलवान सालेह मोहम्मदी को गुरुवार को दो अन्य लोगों- सईद दावोदी और मेहदी कासेमी के साथ फांसी दी गई।

क्या आरोप थे?

इन तीनों पर 8 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप था। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, मोहम्मदी पर 'खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का आरोप भी लगाया गया था, जो ईरान में मौत की सजा वाला अपराध है। राज्य मीडिया ने पुष्टि की है कि यह फांसी कोम शहर में लोगों के एक समूह की उपस्थिति में सरेआम दी गई। दिसंबर 2025 के अंत से जनवरी 2026 तक ईरान में चले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों से जुड़े ये पहले ऐसे ज्ञात प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें फांसी दी गई है।

मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया

मानवाधिकार समूहों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसके पीछे की न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ईरान ह्यूमन राइट्स (IHRNGO): संगठन के निदेशक महमूद अमीरी-मोगद्दम ने कहा कि इन प्रदर्शनकारियों को घोर अनुचित मुकदमों के बाद मौत की सजा दी गई है। उन्होंने दावा किया कि ये सजाएं "यातना और दबाव के तहत निकाले गए कबूलनामे" पर आधारित थीं। उन्होंने इसे 'न्यायेतर हत्याएं' करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जनता में खौफ पैदा करके राजनीतिक असंतोष को दबाना है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल: संस्था ने कहा कि इन तीनों लोगों को अपने बचाव का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। मुकदमे की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में पूरी की गई कि उसे किसी भी नजरिए से एक उचित मुकदमा नहीं माना जा सकता।

खेल जगत और कार्यकर्ताओं का आक्रोश

इस घटना ने 2020 में ईरान के एक अन्य मशहूर पहलवान नवीद अफकारी को दी गई फांसी की यादें ताजा कर दी हैं, जिस पर दुनियाभर में भारी आक्रोश देखने को मिला था। ईरानी कॉम्बैट एथलीट और मानवाधिकार कार्यकर्ता नीमा फर ने इसे खुली राजनीतिक हत्या बताया है। उनका कहना है कि ईरानी सरकार समाज में दहशत फैलाने और विरोध को कुचलने के लिए जानबूझकर खिलाड़ियों को निशाना बना रही है। फर ने अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं से अपील की है कि वे ईरान को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से तब तक के लिए प्रतिबंधित कर दें जब तक वह एथलीटों और प्रदर्शनकारियों को फांसी देना बंद नहीं कर देता।

ये भी पढ़ें:ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों? पर्ल हार्बर का जिक्र कर ट्रंप ने लिए जापान के मजे
ये भी पढ़ें:तेल और गैस ही नहीं, इंटरनेट पर भी ब्रेक लगा सकता है ईरान; भारत भी नहीं बचेगा
ये भी पढ़ें:कुछ दिन का बचा युद्ध! नेतन्याहू ने दिए संकेत, कहा- अब ईरान नहीं बना पाएगा मिसाइल

आगे का खतरा और अंतरराष्ट्रीय अपील

ईरान में इस साल की शुरुआत में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कार्यकर्ताओं को डर है कि आने वाले हफ्तों में और भी कई लोगों को फांसी दी जा सकती है। IHRNGO ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (EU) से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यूरोपीय संघ को सभी कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल कर इन फांसियों को रोकना चाहिए।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Iran iran america war israel iran war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।