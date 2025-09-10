why hamas office in qatar why muslim country allow this to israel enemy कतर में क्यों खुला है हमास का ऑफिस, इजरायल के दुश्मन को पालने का क्या है मकसद, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़why hamas office in qatar why muslim country allow this to israel enemy

कतर में क्यों खुला है हमास का ऑफिस, इजरायल के दुश्मन को पालने का क्या है मकसद

ट्रंप प्रशासन ने हमले को गलत बताया है और कहा कि इससे हमास या फिर फिलिस्तीन संकट से निपटने के हमारे मकसद को ताकत नहीं मिलेगी। फिलहाल सवाल यह भी है कि आखिर कतर में ही हमास ने अपना ऑफिस क्यों बना रखा है? ऐसा करने से कतर को आखिर क्या हासिल हो रहा है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, दोहाWed, 10 Sep 2025 11:07 AM
share Share
Follow Us on
कतर में क्यों खुला है हमास का ऑफिस, इजरायल के दुश्मन को पालने का क्या है मकसद

इजरायल ने कतर में मंगलवार को कई हमले किए हैं और हमास के राजनीतिक नेतृत्व को चुनकर मार गिराने का दावा किया है। इजरायल ने इसे हमास पर ही सीधा अटैक बताया है, लेकिन कतर की जमीन पर हमले ने इस्लामिक देशों को उकसा दिया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई और अल्जीरिया समेत कई मुस्लिम देशों का कहना है कि इससे तो जंग पूरे मिडल ईस्ट में ही फैल जाएगी। इसके अलावा कतर ने भी आपत्ति जताई। ट्रंप प्रशासन ने हमले को गलत बताया है और कहा कि इससे हमास या फिर फिलिस्तीन संकट से निपटने के हमारे मकसद को ताकत नहीं मिलेगी। फिलहाल सवाल यह भी है कि आखिर कतर में ही हमास ने अपना ऑफिस क्यों बना रखा है?

दरअसल हमास ने पहली बार 2012 में क़तर में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला। ऐसा तब हुआ, जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ गया। फिर कतर में दफ्तर खुला तो हमास की लीडरशिप भी यहीं बैठने लगी। अभी हाल ही में हमास के कतर स्थित दफ्तर की चर्चा ज्यादा रही क्योंकि वहीं पर मध्यस्थता को लेकर बैठकें भी हुई थीं। कतर के अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि हमास नेतृत्व की मेजबानी करने का निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर लिया गया था। 2023 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) में एक लेख में अमेरिका में क़तर के राजदूत शेख मशअल बिन हमद अल थानी ने कहा कि वॉशिंगटन चाहता था कि यह कार्यालय बने ताकि हमास के साथ अप्रत्यक्ष संवाद किसी तरह स्थापित हो।

क्यों सीरिया से कतर आ गया हमास, कई नेता वहीं पर बसे

हमास के कई बड़े कमांडर कतर में ही रहते रहे हैं। खासतौर पर कार्यालय खुलने के बाद इन लोगों का ठिकाना दोहा बना है। पिछले दिनों मारे गए इस्माइल हानियेह का ठिकाना भी कतर ही रहा है। हानियेह को तो इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर मार गिराया था। कतर में रहने वाले अन्य नेताओं में हमास नेतृत्व परिषद के सदस्य ख़लील अल-हय्या और मूसा अबू मर्ज़ूक शामिल हैं। ताजा हमले में इजरायल का दावा है कि उसने खलील अल-हय्या को भी मार गिराया है। वहीं हमास का कहना है कि इजरायली हमले में उसके नेता सुरक्षित हैं। सवाल यह भी अहम है कि आखिर हमास को अपनी राजधानी में ठिकाना देकर कतर को क्या मिला है।

हमास को ऑफिस खोलने का मौका देकर कतर को क्या मिला

वजह है कि हमास को अपने यहां ऑफिस खोलने का मौका देकर कतर दुनिया की राजनीति में एक अहम प्लेयर बन गया है। कतर की ओर से कई बार गाजा को आर्थिक मदद भी दी जाती रही है। 2007 में इजरायल ने गाजा में नाकेबंदी की थी। तब से गाजा के लोगों का गुजारा कतर की मदद से ही होता है। कतर ने इजरायल और हमास के बीच किसी भी जंग के दौरान वार्ता के लिए खुद को एक पक्षकार के तौर पर स्थापित किया है। इससे वैश्विक राजनीति में उसकी अहमियत बढ़ी है। इसके अलावा वह उन चंद मुसलमान देशों में से एक है, जो अमेरिका के इतना करीब है।

middle east news Israel israel iran war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।