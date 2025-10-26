Hindustan Hindi News
गाजा में क्यों उड़ रहे हैं अमेरिकी ड्रोन? इजरायली सेना ने देर रात किए ताबड़तोड़ हमले

संक्षेप: सीजफायर के बाद भी इजरायल ने गाजा में पूरी तरह से हमले बंद नहीं किए हैं। इजरायली सेना ने शनिवार देर रात भी हमले किए। वहीं अमेरिका ड्रोन से गाजा के चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहा है।

Sun, 26 Oct 2025 07:35 AMAnkit Ojha
गाजा में सीजफायर लागू होने के बाद अब अमेरिका ने अपने ड्रोन उतार दिए हैं जो कि चप्पे-चप्पे पर नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इजरायल के बीच सीजफायर के समझौते पर करीब से नजर रखने के लिए अमेरिका ने ड्रोन भेजे हैं। इजरायल की सहमति के बाद ही अमेरिका ने यह कदम उठाया है। दक्षिण इजरायल के न्यू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर से ड्रोन ऑपरेट किए जा रहे हैं।

न्यूयॉर्क टाम्स के मुताबिक पहले अमेरिका ने गाजा में बंधकों का पता लगाने के लिए ड्रोन उड़ाए थे। हालांकि इस बार इजरायली हमले से गाजा के लोगों को बचाने के लिए यह ऑपरेशन चालाया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि दोनों तरफ से उकसावे की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इसी बीच शनिवार रात इजरायल ने गाजा में हमला किया जिसमें एक शख्स के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है।े बता दें कि कतर, मिस्र और अमेरिकी की मध्यस्थता के बाद 10 अक्टूबर को गाजा में सीजफायर लागू किया गया था। इसके बाद हमास ने भी 20 बंधकों को रिहा किया था। 10 अक्टूबर के बाद से कई बार सीजफायर टूटने की जानकारी मिली है।

गाजा में युद्धविराम के बाद भी खाद्यान्न और मूलभूत चीजों की कमी बनी हुई है। इजरायल गाजा पट्टी में ज्यादा सामग्री नहीं जाने दे रहा है। वहीं ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के मुताबिक हमास के हथियार होंगे और गाजा की सत्ता छोड़नी होगी। हालांकि इसपर हमास की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

