खामेनेई की मौत के बाद ईरान की कमान किसके हाथ? जानिए अभी कौन चला रहा है देश
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि खामेनेई के बाद ईरान की कमान अब किसके हाथ में है। आइये जानते हैं सबकुछ…
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि खामेनेई के बाद ईरान की कमान अब किसके हाथ में है। दरअसल, इजरायली-अमेरिकी हमलों में खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू की है। इसमें एक अंतरिम नेतृत्व परिषद (Interim Leadership Council) का गठन किया गया है, जो नए सर्वोच्च नेता के चयन तक देश की कमान संभाल रही है। आइये जानते हैं कि इसमें कौन-कौन शामिल है।
राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन
71 वर्षीय राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अंतरिम परिषद के तीन सदस्यों में से एक हैं, जो नए सर्वोच्च नेता के चुने जाने तक देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं। सुधारवादी हृदय शल्यचिकित्सक से राजनेता बने इस व्यक्ति ने जून 2024 में अपने पूर्ववर्ती की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद पदभार संभाला था। पेजेश्कियन का जन्म 1954 में पश्चिमी अजरबैजान प्रांत के महाबाद शहर में एक तुर्क मूल के ईरानी पिता और कुर्द मां के घर हुआ था। शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले इस टेक्नोक्रेट ने अशांत समय में सरकार की कमान संभाली है, जिसमें पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिनों का युद्ध और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं, जो जनवरी में चरम पर पहुंच गए थे। रविवार को उन्होंने खामेनेई की हत्या को 'मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा' बताया और कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया 'वैध कर्तव्य और अधिकार' होगी।
न्यायपालिका प्रमुख गुलामहुसैन मोहसेनी एजेई
शिया धर्मगुरु गुलामहुसैन मोहसेनी एजेई की उम्र लगभग 68 वर्ष है। ये भी इस अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य हैं। उनका जन्म मध्य ईरान के इस्फहान प्रांत के एजेह गांव में हुआ था। इस्लामी गणराज्य की न्यायपालिका और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय से सक्रिय रहने वाले एजेई को 2021 में खामेनेई ने न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया था। न्यायपालिका की वेबसाइट के अनुसार, एजेई ने शियाओं के पवित्र शहर कोम में इस्लामी अध्ययन पूरा किया और उनके पास अंतरराष्ट्रीय कानून में स्नातकोत्तर डिग्री है। उन्हें होजातोलेस्लाम की धार्मिक उपाधि प्राप्त है, जो अयातुल्लाह से एक पद नीचे है।
2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के विवादित 2009 पुनर्निर्वाचन के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई से जुड़े 'गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों' के लिए उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत रखा गया था, जब वे खुफिया मंत्री थे। खामेनेई की हत्या के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका की दुष्ट सरकार और अपमानित जायोनिस्टों को पता होना चाहिए कि ईरान का महान राष्ट्र अपने वीर नेता के खून को कभी माफ नहीं करेगा।
न्यायविद अलीरेजा अराफी
अंतरिम नेतृत्व परिषद में 65-67 वर्षीय धर्मगुरु अलीरेजा अराफी भी शामिल हैं, जो ईरान के शिया मदरसों के प्रबंधन केंद्र के प्रमुख हैं। वे विशेषज्ञों की सभा (असेम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स) के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, जो सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय है। वे गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी हैं। अराफी 1971 में इस्लामी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कोम चले गए थे और उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का विरोध करने के लिए 16 साल की उम्र में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तीनों परिषद सदस्यों में सबसे युवा और अपेक्षाकृत कम चर्चित होने के कारण उन्होंने आमतौर पर सतर्क रुख अपनाया है। हालांकि, रविवार को उन्होंने दृढ़ता दिखाते हुए कहा कि राष्ट्र क्रांति के मार्ग पर चलता रहेगा... और जनता, प्रिय युवाओं तथा प्रिय छात्रों के खून का बदला लिया जाएगा।
सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी
68 वर्षीय अली लारीजानी वर्तमान में ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि इस्लामी गणराज्य की सेना, मीडिया और विधायिका में लंबे करियर के बाद उन्हें खामेनेई का गहरा विश्वास प्राप्त था। उनका जन्म 1957 में इराक के नजफ में एक प्रमुख शिया धर्मगुरु के घर हुआ था, जो इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के करीबी थे। उनका परिवार दशकों से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रहा है। रविवार को लारीजानी ने खामेनेई के बाद की सत्ता परिवर्तन योजनाओं की रूपरेखा पेश की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नकल करते हुए इजरायल व अमेरिका पर 'ऐसी ताकत से हमला' करने की कसम खाई, जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है।
