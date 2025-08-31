Who was Mohammed Sinwar Hamas confirms death of Gaza military chief मोहम्मद सिनवार कौन था? मई में मारा गया... अगस्त में हमास ने कबूला मौत का सच, Middle-east Hindi News - Hindustan
मोहम्मद सिनवार कौन था? मई में मारा गया... अगस्त में हमास ने कबूला मौत का सच

मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य धड़े इज्ज अल-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड्स का एक प्रभावशाली कमांडर था। उसे हमास प्रमुख याह्या सिनवार का छोटा भाई बताया जाता था।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, यरुशलमSun, 31 Aug 2025 07:33 AM
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में हमास का प्रमुख कमांडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है, लेकिन हमास ने शुरू में इसकी पुष्टि नहीं की थी। तीन महीने बाद हमास ने मई 2025 में इजरायल के हमले में मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि की। मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य धड़े इज्ज अल-दीन अल-कस्सम ब्रिगेड्स का प्रभावशाली कमांडर और हमास नेता याह्या सिनवार का छोटा भाई था। वह इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार के बाद हमास का तीसरा शीर्ष नेता था।

मोहम्मद सिनवार कौन था?

1975 में जन्मे मोहम्मद सिनवार ने 2005 तक खान यूनिस ब्रिगेड का नेतृत्व किया, जो सीमा पार और रॉकेट हमलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण में अहम भूमिका निभाई, जिसे 2011 में 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों, जिसमें याह्या सिनवार शामिल थे, के बदले रिहा किया गया। वह 2023 के हमास हमले का भी प्रमुख योजनाकार था।

हमास में मोहम्मद सिनवार की भूमिका

मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में प्रभावशाली थे। वह रणनीतिक फैसलों, गुप्त सुरंग नेटवर्क, और रॉकेट हमलों की योजनाओं में शामिल थे। अपने भाई याह्या के साथ मिलकर वह गाजा में हमास के सशस्त्र आंदोलन का आधार थे। वह 7 अक्टूबर 2023 के इजरायल पर हमले का मुख्य सूत्रधार था।

याह्या सिनवार का छोटा भाई

याह्या सिनवार, हमास का शीर्ष नेता और इजरायल का 'मोस्ट वांटेड' आतंकी, 2024 में हवाई हमले में मारा गया। मोहम्मद सिनवार उनका छोटा भाई था। सिनवार बंधुओं की हमास के सैन्य ढांचे में गहरी पैठ थी, और दोनों इजरायली खुफिया एजेंसियों के निशाने पर थे।

गिलाद शालित का अपहरण

2006 में मोहम्मद सिनवार ने गिलाद शालित के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शालित को 2011 में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, जिसमें याह्या सिनवार शामिल थे, के बदले छोड़ा गया। मोहम्मद सिनवार पर 2000, 2006, 2008, 2019, और 2021 में हत्या के प्रयास हुए। 2014 में हमास ने उनकी मौत का नाटक किया, लेकिन 9 साल बाद वह जिंदा पाया गया।

मई 2025 में हत्या

मई 2025 में इजरायल ने गाजा में हमले में मोहम्मद सिनवार को मार गिराया। आईडीएफ और शिन बेट ने बंकर-तोड़ बमों से दक्षिणी गाजा में यूरोपीय अस्पताल के नीचे भूमिगत परिसर को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने घोषणा की कि मोहम्मद सिनवार, याह्या सिनवार, मोहम्मद दैफ, और हसन नसरल्लाह सहित हजारों आतंकी मारे गए हैं, और हमास को हराने की योजना जारी है।

इजरायल-हमास युद्ध

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे, 1200 लोगों को मारा, और 238 को बंधक बनाया। जवाब में इजरायल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें 62000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार और कई हमास कमांडर शामिल हैं।

