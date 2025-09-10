कौन है खलील अल-हय्या? इसे मारने के लिए इजरायल ने अमेरिका के दोस्त कतर पर ही कर दिया अटैक

इज अल-दीन अल-हद्दाद गाजा में हमास का सबसे वरिष्ठ सैन्य नेता है। सिनवार की मौत के बाद वह संगठन के सैन्य विंग का नेतृत्व कर रहा है और इजरायल की मोस्ट-वांटेड सूची में है। वह नेतृत्व परिषद का हिस्सा नहीं है।

कतर की राजधानी दोहा में हुए घातक इजरायली हमले में फिलिस्तीनी संगठन हमास के पांच सदस्य और कतर की आंतरिक सुरक्षा बल (लेखविया) के एक अधिकारी समेत 6 लोग मारे गए। हमास ने मंगलवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि इस हमले में उसका वार्ताकार दल या शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमले में हमास के वरिष्ठ नेताओं, विशेष रूप से मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या को निशाना बनाए जाने की खबरें थीं, लेकिन वह और अन्य प्रमुख नेता सुरक्षित बच गए हैं। बता दें कि ऊर्जा संपन्न कतर अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और मित्र देश है और हजारों अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। कतर युद्ध से पहले भी कई वर्षों तक इजराइल और हमास के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है। इसके अलावा, हाल ही में कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहद लग्जरी प्राइवेट विमान भी गिफ्ट किया था।

हमास ने बताया कि इस हमले में जिनकी मौत हुई उनमें शामिल हैं: जिहाद लाबाद – खलील अल-हय्या का कार्यालय निदेशक हुमाम अल-हय्या – खलील अल-हय्या का बेटा अब्दुल्ला अब्दुल वहीद – बॉडीगार्ड मोआमेन हस्सूना – बॉडीगार्ड अहमद अल-ममलूक – बॉडीगार्ड इसके अलावा कतर ने पुष्टि की कि कॉर्पोरल बादर साद मोहम्मद अल-हुमैदी अल-दोसरी, जो लेखविया बल का सदस्य था, वह भी मारा गया।

निशाना बने वरिष्ठ नेता – लेकिन बच निकले इजरायली हमले का लक्ष्य हमास के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे हैं। इनमें खलील अल-हय्या और जाहेर जबारीन शामिल हैं, जो जीवित बचे हैं।

खलील अल-हय्या कौन है? 1960 में गाजा पट्टी में जन्मा खलील अल-हय्या 1987 से हमास के साथ जुड़ा है। अल-हय्या वर्तमान में हमास की उस पांच सदस्यीय नेतृत्व परिषद का हिस्सा है, जो 2024 के अंत में युद्ध के दौरान संगठन को संचालित करने के लिए बनाई गई थी। हमास के शीर्ष नेताओं, जैसे इस्माइल हानिया (तेहरान में मारा गया), याह्या सिनवार (गाजा में मारा गया), और सैन्य कमांडर मोहम्मद देइफ की हत्या के बाद अल-हय्या का कद और महत्व बढ़ गया है।

कतर में रहते हुए, अल-हय्या ने हमास के राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व किया है। वह विशेष रूप से इजरायल, मिस्र और अमेरिका के साथ मध्यस्थता वार्ताओं में मुख्य भूमिका निभा रहा है। गाजा पर इजरायली नाकाबंदी के कारण वह कतर में रहकर विभिन्न देशों के बीच समन्वय करता है। अल-हय्या के परिवार को भी इजरायली हमलों में भारी नुकसान हुआ है। 2014 में इजरायली हमले में उसके बेटे उसामा, बहू और तीन पोते-पोतियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार के हमले में उसका एक और बेटा हुमाम भी मारा गया। अल-हय्या ने अल जजीरा से कहा, “हमास नेतृत्व का खून किसी भी फिलिस्तीनी बच्चे के खून के समान है।”

जाहेर जाबरिन पर भी था निशाना अल-जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले में हमास के वित्तीय अधिकारी जाहेर जाबरिन को भी निशाना बनाया गया था। जाबरिन 1993 में इजरायल द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 2011 में कैदियों की अदला-बदली वाले समझौते के तहत उसकी रिहाई हुई। इसके बाद, वह तेजी से हमास के रैंकों में उभरा और वर्तमान में संगठन के वित्तीय ब्यूरो का प्रमुख है, जो इसके निवेश और फंडिंग नेटवर्क को मैनेज करता है। वह वर्तमान में वेस्ट बैंक में हमास का नेतृत्व भी करता है और नेतृत्व परिषद के पांच सदस्यों में से एक है।

हमास का वर्तमान नेतृत्व कौन संभाल रहा है? अक्टूबर 2023 में इजरायल-गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हमास के कई शीर्ष नेताओं के मारे जाने के चलते संगठन ने पांच सदस्यीय लीडरशिप काउंसिल बनाई।

खलील अल-हय्या: निर्वासित नेता, वार्ताकार

जाहेर जबारीन: वित्त प्रमुख, वेस्ट बैंक प्रभारी

खालिद मशाल: 68 वर्षीय वरिष्ठ राजनीतिक नेता, जो 1990 के दशक से हमास के साथ है। 1997 में जॉर्डन में इजरायली एजेंटों द्वारा उस पर जहर से हमला किया गया था, जो असफल रहा। वह कतर में रहता है और नेतृत्व परिषद का हिस्सा है।

मोहम्मद दरवेश: कतर में रहने वाले, नेतृत्व परिषद का नाममात्र प्रमुख। 2025 की शुरुआत में उसने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात की और युद्ध के बाद गाजा के लिए एक तकनीकी या राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन किया।

निजार अवदल्लाह: हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक, जो संगठन के सशस्त्र विंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

