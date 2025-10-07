दो साल पहले 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? गाजा में 64 हजार की मौत के बाद शुरू हुई शांति वार्ता

दो साल पहले आज के ही दिन यानी 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में हमला कर दिया था और 1200 से ज्यादा की जान ले ली थी। इसके बाद इजरायली हमलों में गाजा में 64 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

गाजा में जिस युद्ध को शांत करने के लिए कई देश पापड़ बेल रहे हैं, उसे आज यानी 7 अक्टूबर को दो साल पूरे हो चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव में कुछ पॉइंट पर हमास ने भी सहमति जताई है। हालांकि अभी युद्धविराम को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

2 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था गाजा में इजरायली हमले में अब तक 64 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह तबाही तब शुरू हुई थी जब यहूदियों के सुकोत त्योहार के दौरान हमास ने इजरायल में हमला कर दिया था और 1219 लोगों की जान ले ली थी। हमास ने कम से कम 251 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के आतंकियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल को गोलियों से गुंजा दिया और लाशें बिछा दीं। अब हमास का कहना है कि 251 में से कई बंधकों को रिहा कर दिया गया है। वहीं अब भी 47 लोग हमास के कब्जे में हैं।

7 अक्टूबर के हमले में मारे गए लोगों को याद करने के लिए इजरायल में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में आतंकियों ने कम से कम 370 लोगों को मार डाला था। मारे गए लोगों के परिवार के लोग उसी जगह इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में भी एक रैली का आयोजन किया गया है।

मिस्र में इजरायल और हमास के बीच बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह पेश इस योजना को लेकर कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिनमें चरमपंथी समूह का निरस्त्रीकरण और गाजा में भविष्य में शासन किसका होगा आदि शामिल है। मिस्र के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार दोपहर लाल सागर के किनारे शर्म अल-शेख रिजॉर्ट में वार्ता शुरू हुई। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।