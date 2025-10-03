what hamas said on trump peace proposal israel killed 57 in gaza ऐसे नहीं मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने क्या कहा? इजरायल ने फिर दहलाया गाजा, Middle-east Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़what hamas said on trump peace proposal israel killed 57 in gaza

ऐसे नहीं मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने क्या कहा? इजरायल ने फिर दहलाया गाजा

गुरुवार को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 57 की मौत हो गई। वहीं हमास ने अब भी डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। हमास का कहना है कि इसमें सुधार की जरूरत है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 08:32 AM
share Share
Follow Us on
ऐसे नहीं मानेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास ने क्या कहा? इजरायल ने फिर दहलाया गाजा

इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 57 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वही डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका के प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास को सभी 48 बंधकों को वापस करना होगा। इसके अलावा हमास को हथियार डालने होंगे जिसके बाद इजरायल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

नासिर अस्पताल के अनुसार दक्षिणी गाजा में इजराइली गोलीबारी में कम से कम 27 लोग मारे गए। वहां के अधिकारियों ने बताया कि उनमें से 14 लोग एक इजराइली सैन्य गलियारे में मारे गए, जहां मानवीय सहायता वितरण के दौरान अक्सर गोलीबारी होती रही है। मध्य शहर दीर ​​अल-बलाह में स्थित अल-अक्सा शहीद अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इजराइली हमलों में 13 लोग मारे गए हैं।

फलस्तीनी युद्ध के अंत की कामना कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना ​​है कि यह योजना इजराइल के पक्ष में है। हमास के एक अधिकारी ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि कुछ बातें अस्वीकार्य हैं, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। अधिकारी ने बुधवार को ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू की सहमति से भेजे गए इस प्रस्ताव के कुछ बिंदु अस्वीकार्य हैं और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधिकारिक प्रतिक्रिया अन्य फलस्तीनी गुटों के साथ विचार-विमर्श के बाद दी जाएगी।

बता दें कि 7 अक्टूबर 2023में हमास ने इजरायल में हमला करके कम से कम 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से कई बंधकों की मौत हो चुकी है। वहीं इससे पहले की पीस डील के दौरान कई बंधकों को रिहा किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि पीस डील के बादले गाजा में मानवीय सहायता की जाएगी और गाजा का पुनर्निर्माण होगा।

गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 66200 लोग मारे गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में आधे महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में आखिरी वॉर्निंग जारी करते हुए कहा है कि तुरंत गाजा सिटी को खाली कर दें। जो लोग भी यहां बचे रह जाएंगे उन्हें आतंकी समझा जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा।

Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas Israel hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।