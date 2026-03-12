Hindustan Hindi News
हर मौत का लेंगे बदला, जरूरत पड़ी तो खोलेंगे नए मोर्चा; इजरायल-अमेरिका पर भड़के मोजतबा खामेनेई

Mar 12, 2026 09:04 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद अपने पहले संदेश में ही अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों में मारे गए ईरानियों की हर मौत का बदला लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संघर्ष के नए मोर्चे भी खोले जा सकते हैं।

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद अपने पहले संदेश में ही अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों में मारे गए ईरानियों की हर मौत का बदला लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संघर्ष के नए मोर्चे भी खोले जा सकते हैं। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित इस लिखित संदेश को एक महिला एंकर ने पढ़कर सुनाया।

इसमें खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा और यह देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक बदले की कार्रवाई का एक हिस्सा शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक यह पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता, तब तक यह ईरान की प्राथमिकता बना रहेगा।

नए मोर्चे खोलने की चेतावनी

अपने संदेश में मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरान की सैन्य रणनीति केवल रक्षात्मक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो मौजूदा संघर्ष के दौरान अन्य मोर्चे भी खोले जा सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा, जहां से ईरान के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं।

होर्मुज पर दबाव की रणनीति

खामेनेई ने अपने बयान में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने के दबाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह दुश्मनों पर दबाव बनाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है।

अपने संदेश में ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने क्षेत्र में सक्रिय 'प्रतिरोध मोर्चे' के लड़ाकों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक के सहयोगी समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी ईरान के साथ खड़े हैं। खामेनेई ने कहा कि मैं प्रतिरोध मोर्चे के लड़ाकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

बढ़ते युद्ध के ईरान के नए नेता का बयान

गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का संघर्ष 13वें दिन में प्रवेश कर चुका है और क्षेत्र में तनाव चरम पर है। उन्होंने अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह सर्वोच्च नेता का पद संभाला है, जिनकी अमेरिका और इजरायल के हमलों में मौत हो गई थी।

हालांकि अपने संदेश में मोजतबा खामेनेई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह इस समय कहां हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके घायल होने की भी चर्चा सामने आई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

