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आज रात... बेरूत हमले के बाद भड़का ईरान, इजरायल को दी चेतावनी; बढ़ा युद्ध का खतरा

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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बेरूत के दाहियेह में इजरायल के हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने कहा कि जायोनी शासन को जल्द ही निर्णायक और बेहद दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईरानी संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ाई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज रात कब्जे वाले इलाकों के ऊपर आसमान को देखिए।

आज रात... बेरूत हमले के बाद भड़का ईरान, इजरायल को दी चेतावनी; बढ़ा युद्ध का खतरा

इजरायल द्वारा दक्षिणी बेरूत के हिजबुल्लाह गढ़ दाहियेह पर किए गए हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा कि 'जायोनी शासन' को जल्द ही निर्णायक और दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इब्राहिम रेजाई ने लिखा कि हम दाहियेह पर जायोनी शासन द्वारा किए गए हमले का निर्णायक और करारा जवाब देंगे। इन हिंसक कुत्तों को सबक सिखाना होगा। आज रात कब्जे वाले इलाकों के ऊपर आसमान को देखिए।

बता दें कि यह चेतावनी इजरायल-हिजबुल्लाह के बीच पहले से चले आ रहे नाजुक युद्धविराम को और अधिक तनावपूर्ण बनाने वाली है। लेबनान में फिर से पूर्ण पैमाने पर लड़ाई छिड़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

इजरायल का हमला

रॉयटर्स के अनुसार, उत्तरी इजरायल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने इसे लेबनान से हुई गोलीबारी का जवाब बताया। दिन में उत्तरी इजरायल में सायरन बजने के बाद सेना ने दो मिसाइलों को रोकने की जानकारी दी। हालांकि हिजबुल्लाह ने सीमा पार रॉकेट दागने की जिम्मेदारी नहीं ली है।

वहीं, लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, इस हमले में दो लोग मारे गए और 11 घायल हुए। दाहियेह में हाल ही में लौटे कई निवासी नए इजरायली हमलों की आशंका में फिर से इलाका छोड़ रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर और आसपास के इलाकों के कुछ हिस्सों के लिए निकासी की चेतावनी जारी की है। यह हमला 16 अप्रैल को अमेरिका समर्थित युद्धविराम की घोषणा के बाद दाहियेह पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। युद्धविराम के बावजूद दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं।

क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी को दिए साक्षात्कार में हिजबुल्लाह के खिलाफ और अधिक केंद्रित सैन्य कार्रवाई का आह्वान किया। ट्रंप ने कहा कि मैं लेबनान में बेहतर जीवन देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ और अधिक सटीक हमले होने चाहिए।

बता दें कि ईरान हिजबुल्लाह का सबसे करीबी सहयोगी है और वर्षों से उसे राजनीतिक व सैन्य समर्थन देता रहा है। तेहरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि लेबनान पर हमले से क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका के साथ शांति वार्ता प्रभावित होगी। दूसरी ओर लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 2 मार्च से चल रहे इजरायली सैन्य अभियानों में अब तक कम से कम 3,613 लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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