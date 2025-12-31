24 घंटे में खाली करो यमन; एक-दूसरे का खून पीने को आतुर ये 2 मुस्लिम देश, जमकर बमबारी

संक्षेप: दरअसल, एसटीसी ने हाल के हफ्तों में यमन के तेल समृद्ध प्रांतों हदरमौत और महरा पर कब्जा कर लिया है। ये इलाके सऊदी अरब और ओमान की सीमाओं से सटे हुए हैं।

मिडिल ईस्ट में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने मंगलवार को यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला पर भारी बमबारी की। हालांकि, इस हमले का निशाना ईरान समर्थित हूती विद्रोही नहीं थे,बल्कि सऊदी अरब के अपने करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा कथित तौर पर भेजे गए हथियारों की खेप थी। इस सैन्य कार्रवाई ने दोनों खाड़ी देशों के बीच के मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है और क्षेत्र में एक नए युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है।

सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि यूएई के फुजैराह बंदरगाह से दो जहाज बिना किसी अनुमति के मुकल्ला पहुंचे थे। इन जहाजों ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। रियाद के अनुसार, इन जहाजों के जरिए साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (STC) के अलगाववादियों के लिए हथियारों और बख्तरबंद वाहनों की एक बड़ी खेप उतारी गई थी।

सऊदी जेट विमानों ने हमले से पहले नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी और फिर हथियारों के जखीरे को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद, सऊदी समर्थित यमन की राष्ट्रपति परिषद (PLC) ने यूएई के साथ अपना सुरक्षा समझौता रद्द कर दिया और अमीरात की सेना को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया।

सऊदी अरब के लिए अलगाववादियों को हथियार देना एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पार करना बर्दाश्त से बाहर था। दरअसल, एसटीसी ने हाल के हफ्तों में यमन के तेल समृद्ध प्रांतों हदरमौत और महरा पर कब्जा कर लिया है। ये इलाके सऊदी अरब और ओमान की सीमाओं से सटे हुए हैं। रियाद इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मान रहा है। दूसरी ओर, यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

अबू धाबी का कहना है कि जहाजों में कोई हथियार नहीं थे, बल्कि वे वाहन थे जो यमन में मौजूद यूएई की अपनी आतंकवाद-रोधी टुकड़ी के उपयोग के लिए थे। यूएई ने सऊदी अरब की संप्रभुता का पूरा सम्मान करने की बात कही और कहा कि वह सऊदी को अस्थिर करने वाली किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं है। तनाव को देखते हुए यूएई ने घोषणा की है कि वह अपनी बची हुई सेना यमन से वापस बुला लेगा।

क्या है इस विवाद का इजरायल कनेक्शन? मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना है कि इस तनाव के पीछे सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक हित भी हैं। यूएई ने 2020 में अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए थे। ऐसी खबरें हैं कि इजरायल दक्षिण यमन में एक स्वतंत्र राज्य को मान्यता देने पर विचार कर सकता है ताकि लाल सागर और बाब अल-मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके।

सऊदी अरब एक एकीकृत यमन चाहता है, जबकि यूएई का झुकाव दक्षिण यमन की आजादी चाहने वाले गुटों की ओर रहा है। यह अलग-अलग दृष्टिकोण अब एक बड़े सैन्य और कूटनीतिक टकराव में बदल गया है।