अमेरिका के साथ सीरिया; ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उठाएगा हथियार?

संक्षेप: अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीरिया अब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, हमास और हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र गुटों के विरुद्ध अमेरिका की मदद में सक्रिय योगदान देगा। बैरक ने सीरिया सरकार की इस निष्ठा को देश के रणनीतिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत माना।

अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने गुरुवार (13 नवंबर 2025) को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीरिया अब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC), हमास और हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र गुटों के विरुद्ध अमेरिका की मदद में सक्रिय योगदान देगा। बैरक ने सीरिया सरकार की इस निष्ठा को देश के रणनीतिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत माना। गुरुवार को बैरक ने एक्स पर पोस्ट किया कि दमिश्क अब दाएश, IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स), हमास, हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी नेटवर्क के बचे-खुचे तत्वों से निपटने तथा उन्हें समाप्त करने में हमारी पूरी सहायता करेगा।

बैरक ने आगे बताया कि उन्होंने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक मार्को रुबियो, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान तथा सीरिया के असद अल-शैबानी के साथ एक 'महत्वपूर्ण' बैठक की, जिसमें सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) को नए सीरियाई आर्थिक, रक्षा एवं नागरिक संरचना में शामिल करने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ। वाशिंगटन समर्थित कुर्द-नेतृत्व वाली SDF ने सीरिया में ISIS के अंतिम ठिकानों को नष्ट करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी।

बता दें कि SDF के नेता मजलूम आब्दी ने पिछले माह एएफपी से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने दमिश्क के साथ अपने सैनिकों को सीरिया के सैन्य एवं सुरक्षा बलों में समाहित करने के लिए एक 'प्रारंभिक समझौता' कर लिया है। मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में आब्दी ने बताया था कि उन्होंने बैरक के साथ 'SDF को सीरियाई राज्य में एकीकरण की प्रक्रिया को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता' पर बातचीत की।