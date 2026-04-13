अमेरिका ने होर्मुज में शुरू की नाकाबंदी, ट्रंप बोले- ईरानी ‘फास्ट अटैक’ जहाज को करेंगे नष्ट

अमेरिकी सैन्य बलों ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर नाकाबंदी लागू कर दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उठाया गया है, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है।

अमेरिकी सैन्य बलों ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर नाकाबंदी लागू कर दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उठाया गया है, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने स्पष्ट किया कि नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी, हालांकि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच आवागमन वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

बता दें कि यह नाकाबंदी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद शुरू हुई है। शनिवार-रविवार को पाकिस्तान में हुई लंबी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यह सख्त कदम उठाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या निकास करने वाले सभी जहाजों को रोकेगी।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी 'फास्ट अटैक' जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आए तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाई गई नाकाबंदी के आसपास घूमने वाले किसी भी ईरानी फास्ट अटैक जहाज को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। हम किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दूसरी ओर ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस नाकाबंदी को 'अवैध और समुद्री डकैती' करार दिया है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाह असुरक्षित हो जाएंगे। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं होगी।

इधर, भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताअली ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ एक और दौर की शांति वार्ता के लिए उनका देश तैयार है, बशर्तें कि वह कोई 'अवैध मांग' न करे और तेहरान की शर्तों पर गौर करे। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता के एक दिन बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह टिप्पणी की। हालांकि, वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गई थी। एक सवाल के जवाब में फताअली ने कहा, ''अगर वे (अमेरिका) हमारी शर्तें मान लेते हैं, तो यह संभव है।