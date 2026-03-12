200 डॉलर वाले तेल के लिए तैयार रहो, जहाजों पर अटैक के बाद ईरान की चेतावनी; दुनिया भर में दहशत!

अमेरिका-ईरान युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया। ईरान ने कच्चे तेल के $200 प्रति बैरल होने की चेतावनी दी है। संकट टालने के लिए IEA ने 40 करोड़ बैरल रणनीतिक तेल भंडार जारी किया। जानें ट्रम्प का बयान और युद्ध के ताजा हालात।

ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि उसे कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह चेतावनी तब आई है जब बुधवार को ईरानी बलों ने खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले किए। इस बीच, 1970 के दशक के बाद के सबसे बड़े तेल संकट को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने दुनिया भर के रणनीतिक भंडार से भारी मात्रा में तेल जारी करने की सिफारिश की है।

लगभग दो सप्ताह पहले अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के साथ शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 2,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ईरानी और लेबनानी नागरिक हैं। यह युद्ध लेबनान तक फैल गया है और इसने वैश्विक ऊर्जा बाजारों और परिवहन व्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है।

ईरान का पलटवार पेंटागन द्वारा अब तक के सबसे भीषण हवाई हमलों के दावों के बावजूद, ईरान ने बुधवार को इजरायल और मध्य पूर्व के कई लक्ष्यों पर हमला करके यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। खाड़ी जलक्षेत्र में तीन व्यापारिक जहाजों पर हमले की खबर है। यह जहाज थाइलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले थे। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 14 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने उन जहाजों पर फायरिंग की जिन्होंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख केंटकी में एक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को काम पूरा करना होगा ताकि उसे हर दो साल में वापस न आना पड़े। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बलों ने 58 ईरानी नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है और ईरान लगभग खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना, वायुसेना या वायु-रक्षा प्रणाली नहीं बची है।

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वहां माइन्स (बारूदी सुरंगें) बिछा दी हैं, जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही मुश्किल हो गई है। यह रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

वैश्विक प्रतिक्रिया और ऊर्जा बाजार IEA का ऐतिहासिक कदम: तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए IEA यानी इंटरनेशल एनर्जी एजेंसी ने वैश्विक रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ (400 मिलियन) बैरल तेल जारी करने की सिफारिश की है। यह इतिहास का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह से अमेरिका के 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी किया जाएगा।

हफ्ते की शुरुआत में तेल की कीमतें लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जो अब 90 डॉलर के आसपास हैं। हालांकि, बुधवार को आपूर्ति बाधित होने के डर से कीमतों में फिर से लगभग 5% की वृद्धि देखी गई और वॉल स्ट्रीट के शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। जी7 देश (अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस) खाड़ी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उन्हें एस्कॉर्ट (सुरक्षा घेरा) प्रदान करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।