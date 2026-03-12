200 डॉलर वाले तेल के लिए तैयार रहो, जहाजों पर अटैक के बाद ईरान की चेतावनी; दुनिया भर में दहशत!
अमेरिका-ईरान युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया। ईरान ने कच्चे तेल के $200 प्रति बैरल होने की चेतावनी दी है। संकट टालने के लिए IEA ने 40 करोड़ बैरल रणनीतिक तेल भंडार जारी किया। जानें ट्रम्प का बयान और युद्ध के ताजा हालात।
ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी है कि उसे कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह चेतावनी तब आई है जब बुधवार को ईरानी बलों ने खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले किए। इस बीच, 1970 के दशक के बाद के सबसे बड़े तेल संकट को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने दुनिया भर के रणनीतिक भंडार से भारी मात्रा में तेल जारी करने की सिफारिश की है।
लगभग दो सप्ताह पहले अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के साथ शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 2,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ईरानी और लेबनानी नागरिक हैं। यह युद्ध लेबनान तक फैल गया है और इसने वैश्विक ऊर्जा बाजारों और परिवहन व्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है।
ईरान का पलटवार
पेंटागन द्वारा अब तक के सबसे भीषण हवाई हमलों के दावों के बावजूद, ईरान ने बुधवार को इजरायल और मध्य पूर्व के कई लक्ष्यों पर हमला करके यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। खाड़ी जलक्षेत्र में तीन व्यापारिक जहाजों पर हमले की खबर है। यह जहाज थाइलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले थे। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 14 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने उन जहाजों पर फायरिंग की जिन्होंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख
केंटकी में एक रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को काम पूरा करना होगा ताकि उसे हर दो साल में वापस न आना पड़े। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बलों ने 58 ईरानी नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है और ईरान लगभग खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कोई नौसेना, वायुसेना या वायु-रक्षा प्रणाली नहीं बची है।
ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वहां माइन्स (बारूदी सुरंगें) बिछा दी हैं, जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही मुश्किल हो गई है। यह रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
वैश्विक प्रतिक्रिया और ऊर्जा बाजार
IEA का ऐतिहासिक कदम: तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए IEA यानी इंटरनेशल एनर्जी एजेंसी ने वैश्विक रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ (400 मिलियन) बैरल तेल जारी करने की सिफारिश की है। यह इतिहास का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह से अमेरिका के 'स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व' से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी किया जाएगा।
हफ्ते की शुरुआत में तेल की कीमतें लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, जो अब 90 डॉलर के आसपास हैं। हालांकि, बुधवार को आपूर्ति बाधित होने के डर से कीमतों में फिर से लगभग 5% की वृद्धि देखी गई और वॉल स्ट्रीट के शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। जी7 देश (अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस) खाड़ी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उन्हें एस्कॉर्ट (सुरक्षा घेरा) प्रदान करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
ईरान की आंतरिक स्थिति और चेतावनियां
ईरान में हवाई हमलों में मारे गए शीर्ष कमांडरों के अंतिम संस्कार के लिए भारी भीड़ उमड़ी। अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी पत्नी, एक बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों की हवाई हमलों में मौत हो गई है। उनके उत्तराधिकारी और बेटे, मोजतबा खामेनेई को भी हल्की चोटें आई हैं। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस स्थिति में ईरान की जनता विद्रोह कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पुलिस प्रमुख अहमदरजा रादान ने सख्त चेतावनी दी है कि सड़कों पर उतरने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि दुश्मन माना जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों को खतरा हुआ, तो वह क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक केंद्रों को निशाना बनाएगा। तेहरान में एक बैंक पर हमले के बाद, ईरान ने उन सभी बैंकों पर हमला करने की धमकी दी है जो अमेरिका या इजराइल के साथ व्यापार करते हैं। FBI ने भी चेतावनी दी है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी पश्चिमी तट पर हमला कर सकते हैं, और अमेरिकी स्वामित्व वाले तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को इराक में निशाना बनाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
