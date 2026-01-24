इस बार हिसाब बराबर करेंगे, आर-पार के मूड में ईरान; जंगी बड़े वाली धमकी पर ट्रंप को ललकारा

संक्षेप: ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका का एक विमानवाहक पोत समूह ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय के लिए थमता हुआ दिखाई दे रहा तनाव शुक्रवार को एक बार फिर भड़क उठा। दोनों देशों ने एक-दूसरे को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्य पूर्व की ओर एक शक्तिशाली नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप भेजने के ऐलान के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

ट्रंप की खुली धमकी ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका का एक विमानवाहक पोत समूह ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे एक 'अरमाडा' (विशाल नौसैनिक बेड़ा) बताया। ट्रंप ने कहा- हम ईरान पर नजर बनाए हुए हैं... हमारे बहुत से जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। एक बड़ा फ्लोटिला (जहाजों का बेड़ा) और एक विशाल सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। हमारे पास एक 'अरमाडा' है।" हालांकि, ट्रंप ने यह उम्मीद भी जताई कि उन्हें इस बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की हत्या न करे और न ही अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करे।

ईरान का पलटवार- इस बार हम हिसाब बराबर करेंगे ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी तरह के हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा। रॉयटर्स के मुताबिक, नाम न छापने की शर्त पर ईरानी अधिकारी ने कहा- 'हम उम्मीद करते हैं कि यह अमेरिकी सैन्य जमावड़ा वास्तविक टकराव के लिए नहीं है... लेकिन हमारी सेना सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे ईरान में हाई अलर्ट जारी है।' अधिकारी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ‘इस बार हम किसी भी हमले को- चाहे वे इसे सीमित, सर्जिकल या काइनेटिक... कुछ भी कहें, हम इसे अपने खिलाफ पूर्ण युद्ध मानेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए हम सबसे कठोर तरीके से जवाब देंगे। इस बार, हम हिसाब बराबर करेंगे। पूरी तरह से युद्ध होगा।’

ईरान ने 800 कैदियों की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे को खारिज किया ईरान के शीर्ष सरकारी वकील ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह गलत बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। इस बीच, अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि देशभर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 5,002 हो गई है।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरान ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी रोक दी है। हालांकि, उन्होंने इस दावे के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ईरान की समाचार एजेंसी 'मिजान' की ओर से शुक्रवार को देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी के हवाले से प्रसारित खबर में इस बात का पुरजोर खंडन किया गया है। ‘मिजान’ के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा- यह दावा पूरी तरह से गलत है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है।

इधर यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित अमेरिकी विमानवाहक पोतों के एक बेड़े के पश्चिम एशिया की ओर बढ़ने के चलते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सैन्य मौजूदगी से ट्रंप को हमले करने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, तेहरान को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने अभी तक ऐसा करने से परहेज किया है।