इस बार हिसाब बराबर करेंगे, आर-पार के मूड में ईरान; जंगी बड़े वाली धमकी पर ट्रंप को ललकारा

संक्षेप:

Jan 24, 2026 12:34 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समय के लिए थमता हुआ दिखाई दे रहा तनाव शुक्रवार को एक बार फिर भड़क उठा। दोनों देशों ने एक-दूसरे को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्य पूर्व की ओर एक शक्तिशाली नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप भेजने के ऐलान के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

ट्रंप की खुली धमकी

ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका का एक विमानवाहक पोत समूह ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे एक 'अरमाडा' (विशाल नौसैनिक बेड़ा) बताया। ट्रंप ने कहा- हम ईरान पर नजर बनाए हुए हैं... हमारे बहुत से जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। एक बड़ा फ्लोटिला (जहाजों का बेड़ा) और एक विशाल सेना ईरान की ओर बढ़ रही है। हमारे पास एक 'अरमाडा' है।" हालांकि, ट्रंप ने यह उम्मीद भी जताई कि उन्हें इस बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की हत्या न करे और न ही अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करे।

ईरान का पलटवार- इस बार हम हिसाब बराबर करेंगे

ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी तरह के हमले को पूर्ण युद्ध मानेगा। रॉयटर्स के मुताबिक, नाम न छापने की शर्त पर ईरानी अधिकारी ने कहा- 'हम उम्मीद करते हैं कि यह अमेरिकी सैन्य जमावड़ा वास्तविक टकराव के लिए नहीं है... लेकिन हमारी सेना सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे ईरान में हाई अलर्ट जारी है।' अधिकारी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि ‘इस बार हम किसी भी हमले को- चाहे वे इसे सीमित, सर्जिकल या काइनेटिक... कुछ भी कहें, हम इसे अपने खिलाफ पूर्ण युद्ध मानेंगे और इस मामले को सुलझाने के लिए हम सबसे कठोर तरीके से जवाब देंगे। इस बार, हम हिसाब बराबर करेंगे। पूरी तरह से युद्ध होगा।’

ईरान ने 800 कैदियों की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे को खारिज किया

ईरान के शीर्ष सरकारी वकील ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह गलत बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। इस बीच, अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि देशभर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 5,002 हो गई है।

ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरान ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी रोक दी है। हालांकि, उन्होंने इस दावे के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ईरान की समाचार एजेंसी 'मिजान' की ओर से शुक्रवार को देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी के हवाले से प्रसारित खबर में इस बात का पुरजोर खंडन किया गया है। ‘मिजान’ के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा- यह दावा पूरी तरह से गलत है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है।

इधर यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित अमेरिकी विमानवाहक पोतों के एक बेड़े के पश्चिम एशिया की ओर बढ़ने के चलते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सैन्य मौजूदगी से ट्रंप को हमले करने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, तेहरान को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने अभी तक ऐसा करने से परहेज किया है।

न्यूयॉर्क स्थित थिंकटैंक सूफान सेंटर ने एक विश्लेषण में कहा- ‘हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप अब क्षेत्रीय नेताओं के दबाव के चलते और यह जानते हुए कि अकेले हवाई हमले शासन को हटाने के लिए अपर्याप्त होंगे, पीछे हटते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन सैन्य बलों का क्षेत्र में भेजा जाना संकेत देता है कि सैन्य कार्रवाई अब भी हो सकती है।’

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Iran Donald Trump International News

