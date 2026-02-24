Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बीच घेरे में बैठा शैतान! 'दांते के नरक' जैसी ईरान की घेराबंदी, अमेरिकी चक्रव्यूह पर बड़ा खुलासा

Feb 24, 2026 12:16 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
share Share
Follow Us on

अमेरिका की विशाल सैन्य तैनाती पर पूर्व नाटो कमांडर का बड़ा बयान। इसे 'दांते का नरक' बताते हुए कहा कि ट्रंप के सीधे निशाने पर खामेनेई हैं। F-35 जेट्स और टॉमहॉक मिसाइलों की तैनाती से खाड़ी में युद्ध जैसे हालात, जानिए पूरी खबर।

बीच घेरे में बैठा शैतान! 'दांते के नरक' जैसी ईरान की घेराबंदी, अमेरिकी चक्रव्यूह पर बड़ा खुलासा

नाटो के पूर्व कमांडर एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस ने ईरान के आस-पास अमेरिका की हालिया और विशाल सैन्य लामबंदी को प्रसिद्ध इतालवी कविता 'दांते के नरक' के चक्रव्यूह जैसा करार दिया है। यह भारी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति ऐसे समय में देखी जा रही है जब ईरान के खामेनेई शासन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है।

सीएनएन (CNN) से बात करते हुए, एडमिरल स्टावरिडिस ने कहा- यह बिल्कुल 1990 के पहले खाड़ी युद्ध जैसा है। अमेरिका ने वहां भारी मात्रा में मारक क्षमता जुटा ली है। अगर आप इसे बाहर से अंदर की तरफ देखें, तो यह 'दांते के नरक' की तरह नीचे की ओर उतरते संकेंद्रित घेरों जैसा है।

अमेरिकी सैन्य तैनाती का स्तर

एडमिरल ने अमेरिका के इस बहु-स्तरीय सैन्य ढांचे को विस्तार से समझाया।

बाहरी घेरा: इस घेरे में बड़े रणनीतिक बमवर्षक विमान तैनात हैं। ये विमान सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर या दूर स्थित अन्य ठिकानों से अपना ऑपरेशन चला सकते हैं।

बीच का घेरा: इससे अंदर की ओर बढ़ने पर दो विशाल विमानवाहक पोत तैनात हैं। इनमें से एक उत्तरी हिंद महासागर में मौजूद है, जबकि दूसरा बिल्कुल इजरायल के पास तैनात होने जा रहा है। स्टावरिडिस के अनुसार, यह तैनाती हमले के दो मोर्चे तैयार करती है।

हवाई और मिसाइल क्षमता: प्रत्येक विमानवाहक पोत भारी वायु शक्ति से लैस है। इनमें अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 जेट्स और F/A-18 हॉर्नेट सहित लगभग 80 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा, अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइलें दागने, ड्रोन अटैक करने और साइबर हमले करने की पूरी क्षमता है। क्षेत्र के कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी वायु सेना के जमीनी लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं।

निशाने पर अयातुल्ला खामेनेई

इस पूरी सैन्य घेराबंदी के लक्ष्य के बारे में बात करते हुए स्टावरिडिस ने कहा कि बिल्कुल 'दांते के नरक' की तरह, इस घेरे के बिल्कुल बीचों-बीच (सबसे नीचे) ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के रुख का समर्थन करते हुए कहा- उनके (खामेनेई के) लिए बातचीत की मेज पर आना ही बुद्धिमानी होगी।

क्या है दांते का नरक?

दांते का नरक 14वीं शताब्दी के महान इतालवी कवि दांते अलीघिएरी के प्रसिद्ध महाकाव्य 'डिवाइन कॉमेडी' का पहला भाग है, जिसमें नरक की खौफनाक यात्रा का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इस कविता में नरक को पृथ्वी के भीतर नौ संकेंद्रित वृत्तों (चक्रव्यूह) के रूप में दर्शाया गया है, जो एक के अंदर एक करते हुए नीचे की ओर गहरे होते जाते हैं। व्यक्ति ने जीवन में जितना बड़ा पाप किया होता है, उसे उतने ही गहरे और निचले घेरे में उतनी ही भयानक सजा दी जाती है और बिल्कुल केंद्र (सबसे निचले बिंदु) पर शैतान को रखा गया है। नाटो कमांडर ने इसी रूपक का इस्तेमाल अमेरिका की बहु-स्तरीय सैन्य घेराबंदी को समझाने के लिए किया है, जहां बाहरी घेरे (बमवर्षक) से लेकर बिल्कुल केंद्र (ईरान के नेता) तक मारक क्षमता, दबाव और खतरे का स्तर लगातार 'दांते के नरक' की तरह बढ़ता जाता है।

ये भी पढ़ें:ईरान से भिडे़ अमेरिका को चीन का परमाणु सीक्रेट पता चला, दूसरे देशों से मांगी मदद
ये भी पढ़ें:ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहते अमेरिकी जनरल केन? रिपोर्टों पर भड़के ट्रंप
ये भी पढ़ें:ईरान से तनाव के बीच इस्लामिक देश से सेना हटा रहा US, कैदियों को दूसरी जेल भेजा

तनाव का कूटनीतिक और क्षेत्रीय असर

वाशिंगटन और तेहरान के बीच यह टकराव अब जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव ला रहा है।

लेबनान से राजनयिकों की वापसी: समाचार एजेंसी AP के हवाले से अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने लेबनान से अपने सभी गैर-जरूरी राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह कदम ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के खतरे और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर उठाया गया है।

सीमित हमले पर विचार: रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक सीमित सैन्य हमले की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इसके साथ ही गुरुवार को जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच बातचीत का एक नया दौर भी प्रस्तावित है।

ईरान की सीधी चेतावनी: दूसरी ओर, ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला होता है, तो वह भयंकर पलटवार करेगा। ईरान ने आगाह किया है कि ट्रंप की धमकियों के कारण पूरे क्षेत्र में एक भयानक युद्ध की आग भड़क सकती है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Iran middle east news Donald Trump अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।