अयातुल्ला खामेनेई को अंतिम विदाई, जनाजे में उमड़ी भीड़; गूंजे अमेरिका विरोधी नारे

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा गुरुवार को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह पहुंचा, जहां उन्हें दफनाया गया। भारी भीड़ में सैकड़ों लोगों ने ट्रंप को मार डालो और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किया।

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा गुरुवार को देश के सबसे पवित्र तीर्थस्थल इमाम रजा दरगाह पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक सप्ताह तक चले शोक कार्यक्रमों के समापन पर उमड़ी भारी भीड़ में कई लोगों ने हाथों में 'वी विल किल ट्रंप' लिखे बैनर और पोस्टर लहराते हुए जमकर अमेरिका विरोधी नारे लगाए।

इससे पहले खामेनेई का पार्थिव शरीर ट्रक पर रखकर मशहद की भीड़ भरी सड़कों से गुजारा गया। ट्रक के दोनों ओर सफेद पगड़ीधारी मौलवी खड़े थे, जबकि काले कपड़ों में लोग पीछे-पीछे चल रहे थे। ईरानी झंडे, खामेनेई की तस्वीरें और नारे लिखे लाल प्लेकार्ड पूरे रास्ते लहराते रहे। भीड़ इतनी अधिक थी कि ट्रक आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद अंतिम छोटी दूरी तय करने के लिए ताबूत को हेलीकॉप्टर से उठाया गया। दरगाह पहुंचने पर ताबूत को कालीन पर रखकर मौलवियों ने प्रार्थना की।

अमेरिका विरोधी नारेबाजी जनाजे के दौरान हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का बदला लेने की कसम खाते हुए नारे लगाए। महिलाओं ने 'ट्रंप को मार डालो' लिखे प्लेकार्ड उठाए रखे। शाम होते-होते इमाम रजा दरगाह परिसर में 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे गूंजने लगे। ईरानी अधिकारियों ने इस भारी उपस्थिति को 1979 की इस्लामी क्रांति के लगभग आधी सदी बाद धार्मिक व्यवस्था की लोकप्रियता और विचारधारा की मजबूती का प्रमाण बताया।

नहीं दिखे मोजतबा खामेनेई 28 फरवरी को हुए हमले में खामेनेई की मौत के बाद उनका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा ने उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया था, लेकिन हमले के बाद से वे पूरी तरह जनता की नजरों से ओझल हैं। उन्होंने केवल लिखित बयान जारी किए हैं, कोई तस्वीर, वीडियो या ऑडियो जारी नहीं किया गया है। बताया जाता है कि, मोजतबा खामेनेई चोटों से उबर रहे हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक रूप से प्रकट होने लायक स्वस्थ नहीं हैं। सुरक्षा एजेंसियां संभावित अमेरिकी हमलों के खतरे को देखते हुए उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखे हुए हैं।