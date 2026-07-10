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अयातुल्ला खामेनेई को अंतिम विदाई, जनाजे में उमड़ी भीड़; गूंजे अमेरिका विरोधी नारे

By Devendra Kasyap
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ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा गुरुवार को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह पहुंचा, जहां उन्हें दफनाया गया। भारी भीड़ में सैकड़ों लोगों ने ट्रंप को मार डालो और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अमेरिका विरोधी प्रदर्शन किया।

अयातुल्ला खामेनेई को अंतिम विदाई, जनाजे में उमड़ी भीड़; गूंजे अमेरिका विरोधी नारे

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का जनाजा गुरुवार को देश के सबसे पवित्र तीर्थस्थल इमाम रजा दरगाह पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक सप्ताह तक चले शोक कार्यक्रमों के समापन पर उमड़ी भारी भीड़ में कई लोगों ने हाथों में 'वी विल किल ट्रंप' लिखे बैनर और पोस्टर लहराते हुए जमकर अमेरिका विरोधी नारे लगाए।

इससे पहले खामेनेई का पार्थिव शरीर ट्रक पर रखकर मशहद की भीड़ भरी सड़कों से गुजारा गया। ट्रक के दोनों ओर सफेद पगड़ीधारी मौलवी खड़े थे, जबकि काले कपड़ों में लोग पीछे-पीछे चल रहे थे। ईरानी झंडे, खामेनेई की तस्वीरें और नारे लिखे लाल प्लेकार्ड पूरे रास्ते लहराते रहे। भीड़ इतनी अधिक थी कि ट्रक आगे नहीं बढ़ सका, जिसके बाद अंतिम छोटी दूरी तय करने के लिए ताबूत को हेलीकॉप्टर से उठाया गया। दरगाह पहुंचने पर ताबूत को कालीन पर रखकर मौलवियों ने प्रार्थना की।

अमेरिका विरोधी नारेबाजी

जनाजे के दौरान हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का बदला लेने की कसम खाते हुए नारे लगाए। महिलाओं ने 'ट्रंप को मार डालो' लिखे प्लेकार्ड उठाए रखे। शाम होते-होते इमाम रजा दरगाह परिसर में 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे गूंजने लगे। ईरानी अधिकारियों ने इस भारी उपस्थिति को 1979 की इस्लामी क्रांति के लगभग आधी सदी बाद धार्मिक व्यवस्था की लोकप्रियता और विचारधारा की मजबूती का प्रमाण बताया।

नहीं दिखे मोजतबा खामेनेई

28 फरवरी को हुए हमले में खामेनेई की मौत के बाद उनका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मार्च की शुरुआत में एक धार्मिक सभा ने उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया था, लेकिन हमले के बाद से वे पूरी तरह जनता की नजरों से ओझल हैं। उन्होंने केवल लिखित बयान जारी किए हैं, कोई तस्वीर, वीडियो या ऑडियो जारी नहीं किया गया है। बताया जाता है कि, मोजतबा खामेनेई चोटों से उबर रहे हैं, लेकिन अभी सार्वजनिक रूप से प्रकट होने लायक स्वस्थ नहीं हैं। सुरक्षा एजेंसियां संभावित अमेरिकी हमलों के खतरे को देखते हुए उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखे हुए हैं।

विवादास्पद विरासत

अली खामेनेई का 37 वर्ष लंबा शासन विवादों और चुनौतियों से भरा रहा। हाल के वर्षों में गरीबी, महंगाई और दमन के खिलाफ देशभर में बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई से कुचल दिया। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए। खामेनेई को वर्ष 1989 में सुप्रीम लीडर बनाया गया था। उन्होंने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मदद से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। मोजतबा खामेनेई को भी गार्ड्स के समर्थन से ही यह पद सौंपा गया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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