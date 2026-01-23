ईरान की ओर जा रही फौज, डार्क मोड में चल रहा अमेरिकी जंगी बेड़ा; इजरायल की नींद क्यों हराम

संक्षेप: इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान सीधे अमेरिका से लड़ने के बजाय मिसाइलों या अपने प्रॉक्सी (हमास/हिजबुल्लाह) के जरिए इजरायल को निशाना बना सकता है।

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हजारों लोगों की मौत के बाद अभी भी मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करते हुए अपनी सेना, लड़ाकू विमान और विमानवाहक पोत को क्षेत्र में तैनात कर दिया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिश्रित संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल किसी भी वक्त छिड़ने वाले 'सरप्राइज वॉर' के लिए तैयार हो रहा है।

अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जो मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों की निगरानी करता है।

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, विमानवाहक पोत 'USS अब्राहम लिंकन' को दक्षिण चीन सागर से हटाकर हिंद महासागर के रास्ते मध्य पूर्व की ओर भेजा गया है। यह पोत F-35C और F/A-18 फाइटर जेट्स से लैस है। सुरक्षा कारणों से यह पोत डार्क मोड (ट्रांसपोंडर बंद करके) में यात्रा कर रहा है और जल्द ही इसके अरब सागर या फारस की खाड़ी में पहुंचने की उम्मीद है।

18 जनवरी को एयर एंड स्पेस फोर्सेज मैगजीन ने बताया कि अमेरिका ने ब्रिटेन से अपने 12 F-15E स्ट्राइक ईगल जेट्स को जॉर्डन के एयर बेस पर शिफ्ट कर दिया है। इसके साथ ही हवाई ईंधन भरने वाले विमान भी तैनात किए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिका ने इजरायल, कतर और जॉर्डन में अतिरिक्त THAAD और पैट्रियट मिसाइल बैटरियों की तैनाती की है ताकि किसी भी जवाबी हमले को रोका जा सके।

राष्ट्रपति ट्रंप के बयान और मिश्रित संकेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस मामले में कभी नरम तो कभी बेहद सख्त नजर आ रहा है, जिसने क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है। गुरुवार (22 जनवरी) को ट्रंप ने पुष्टि की कि एक बड़ी फौज ईरान की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा- हम ईरान पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं कुछ भी होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्या होता है।

इससे पहले, ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (दावोस) में कहा था कि उनकी धमकियों के कारण ईरान ने 837 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान से मिले इस आश्वासन के बाद ट्रम्प ने पिछले हफ्ते सैन्य कार्रवाई को रोक दिया था। इसके बावजूद, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने उन्हें या अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश की (कथित हत्या की साजिशों के संदर्भ में), तो अमेरिका प्रचंड शक्ति के साथ जवाब देगा।

ईरान के अंदरूनी हालात: 5,000 लोगों की मौत ईरान में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट और स्टारलिंक सेवाओं पर प्रतिबंध के बावजूद, हत्याओं और अत्याचार की खबरें बाहर आ रही हैं। रॉयटर्स ने एक अनाम ईरानी अधिकारी के हवाले से पुष्टि की है कि अशांति में 5,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

इजरायल 'हाई अलर्ट' पर इजरायल को डर है कि अमेरिका बिना किसी पूर्व चेतावनी के ईरान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ईरान अपना गुस्सा इजरायल पर निकाल सकता है। इजरायली मीडिया 'हारेट्ज' के अनुसार, इजरायली रक्षा बल (IDF) इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं को कई तरह के परिदृश्यों के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान सीधे अमेरिका से लड़ने के बजाय मिसाइलों या अपने प्रॉक्सी (हमास/हिजबुल्लाह) के जरिए इजरायल को निशाना बना सकता है। IDF चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा है कि इजरायल किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और उनका होम फ्रंट कमांड 'हाई अलर्ट' पर है।

ईरान की चेतावनी: पूरी ताकत से देंगे जवाब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अरागची ने 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' में लिखा कि इस बार ईरान जून 2025 की तरह संयम नहीं बरतेगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने इजरायल पर आरोप लगाया कि वह वाशिंगटन को युद्ध की ओर धकेल रहा है और चेतावनी दी कि यह युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा।