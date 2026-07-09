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मिडिल ईस्ट में फिर शुरू होगी महाजंग? अमेरिका के बाद अब इजरायल भी ईरान पर हमला करने को तैयार

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मिडिल ईस्ट में फिर शुरू होगी महाजंग? अमेरिका के बाद अब इजरायल भी ईरान पर हमला करने को तैयार

अमेरिका के बाद अब इजरायल भी ईरान पर हमला करने को पूरी तरह तैयार है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने गुरुवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तीसरी बार शुरू करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि अगर फिर से कार्रवाई करनी पड़ी तो यह 'और भी अधिक ताकत' के साथ की जाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच नई झड़पें शुरू हो गई हैं, जिससे अप्रैल में हुए सीजफायर और जून में दुश्मनी समाप्त करने के समझौते के बावजूद पूर्ण युद्ध की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है।

रक्षा मंत्री काट्ज ने एक सैन्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सेना लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार और अलर्ट पर है। हम एयर सुपीरियरिटी हासिल करेंगे और ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। खतरों को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी हमला किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमें वापस जाना पड़ा, तो हम और भी ज्यादा शक्ति के साथ वापस जाएंगे।

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वहीं, समारोह में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ हाल के दो सैन्य अभियानों से ईरानी धुरी काफी कमजोर हो गई है, जबकि इजरायल पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि इजरायली वायुसेना का लंबा हाथ यमन से लेकर ईरान तक कहीं भी पहुंच सकता है। फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है।

अमेरिकी हमले जारी

अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने उसके सहयोगी पश्चिम एशियाई देशों को निशाना बनाया। दोनों तरफ से हुए हमलों के कारण वह अस्थायी समझौता खतरा में पड़ गया है, जिसका मकसद पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने में मदद करना था। बुधवार को भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए थे, लेकिन गुरुवार के हमले पहले से ज्यादा बड़े थे। बहरीन में कम से कम तीन बार सायरन बजे। कुवैत और कतर पर भी मिसाइलें दागी गईं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है। गुरुवार दोपहर जॉर्डन में भी सायरन बजे, जहां अमेरिका ने अपने सैनिक और विमान तैनात रखे हैं।

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ईरान के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को अमेरिका ने ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास हवाई हमला किया और दोपहर में देश के दूसरे हिस्सों से भी विस्फोटों की खबरें आईं। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के कुछ घंटे बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज में जहाजों पर ईरान के हालिया हमले युद्धविराम के खत्म होने का संकेत हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ये हमले नहीं रुके तो संघर्ष और बढ़ सकता है।

बता दें कि यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े अधिकारी और कमांडर मारे गए थे। इसके बाद जून 2025 में 12 दिनों तक चले दूसरे सैन्य अभियान में इजरायल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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