अमेरिका ने ईरान पर लगातार 5वें दिन बरसाए बम, जवाब में बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर अटैक

अमेरिका ने पांचवें दिन ईरान पर अपने हमलों को दौर और तेज कर दिया है। तेहरान की राजधानी के आसपास सहित उत्तरी और मध्य ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमले करते हुए अमेरिकी बलों ने ईरान को सीधा संदेश दिया है। जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन हमले किए।

अमेरिका ने लगातार पांचवें दिन ( गुरुवार ) ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। उत्तरी और मध्य ईरान के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए अमेरिकी बलों ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच कई दिनों से जारी हमलों और जवाबी हमलों ने युद्धविराम की किसी भी अंतरिम समझौते की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया है। इससे पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध छिड़ने का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है।

35 की मौत और 300 से अधिक घायल ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिकी हमलों में अब तक 35 से अधिक नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है तथा 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस दौर में पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। बताया गया कि अमेरिकी हमलों में सेमनान प्रांत को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण इकाइयां और अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण ठिकाने स्थित हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार, गुरुवार सुबह हमदान, होर्मोजगान, खुजेस्तान, लोरेस्तान, मरकजी तथा सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतों में भी अमेरिकी हमले हुए। इससे पहले बुधवार को दिन में भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे।

तेल टैंकर पर भी गोलीबारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि होर्मुज स्थित रणनीतिक ग्रेटर तुंब द्वीप पर ईरान के रक्षा और मिसाइल ठिकानों को नष्ट किया गया। अमेरिकी बलों ने फारस की खाड़ी में ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप की ओर जा रहे कुराकाओ झंडे वाले तेल टैंकर 'बेल्मा' पर गोलीबारी की। अमेरिका के अनुसार, टैंकर ने कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज की चिमनी पर मिसाइल दाग दी और उसे चलने लायक नहीं छोड़ा। एक अन्य हमले में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की 388वीं मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 13 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें प्रशिक्षु सैनिकों समेत सात सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।

ईरान का पलटवार ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन देशों के अधिकारियों ने हमलों की पुष्टि की है, हालांकि अभी तक बड़े नुकसान या हताहतों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। कुवैत ने दोपहर में एक और हमले की सूचना दी। इस बीच, इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जायदी ने इराक के उत्तरी कुर्द क्षेत्र के शहर इरबिल पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की। ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया गया। यह हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर थे और उन्होंने इराक में सभी गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों को निरस्त्र करने की प्रतिबद्धता जताई थी।