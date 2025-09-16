गाजा में नरसंहार कर रहा इजरायल... UN आयोग ने सौंपी रिपोर्ट; पहली बार 'जेनोसाइड' का इस्तेमाल

संयुक्त राष्ट्र के आयोग की 72 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से इजरायल ने तीन या चार बार ऐसे कृत्य किए हैं, जिन्हें 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत रखा जा सकता है।

इजरायल और हमास के बीच लगभग दो वर्षों से संघर्ष चल रहा है। पिछले दो दिनों से इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। कह सकते हैं कि पूरा गाजा जल रहा है। इजरायल ने लोगों से शहर खाली करने और अन्य स्थानों पर जाने को कहा है। वहीं, इजरायल के हमलों पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने कहा है कि यह विशुद्ध रूप से नरसंहार है। अपनी जांच रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि यहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम अवहेलना हो रही है और जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से नरसंहार का अभियान चल रहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पहले कभी गाजा की स्थिति को नरसंहार नहीं कहा था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने इजरायल की नरसंहार जैसी भाषा की निंदा की थी।

यह जांच संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र आयोग द्वारा की गई थी। पहली बार आयोग ने इस युद्ध में 'नरसंहार' शब्द का उपयोग किया है। आयोग की 72 पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से इजरायल ने तीन या चार बार ऐसे कृत्य किए हैं, जिन्हें 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत रखा जा सकता है। रिपोर्ट तैयार करने वालों ने कहा कि ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे मजबूत और आधिकारिक जांच के परिणाम हैं।

पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और इजरायल पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग ने इजरायल और सभी देशों से आग्रह किया है कि वे 'नरसंहार को समाप्त करने' और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करें। आयोग के अध्यक्ष नवी पिल्लै ने कहा कि आयोग का मानना है कि गाजा में नरसंहार के लिए इजरायल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि नरसंहार कन्वेंशन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कृत्यों के माध्यम से गाजा में फिलिस्तीनियों को नष्ट करने का इरादा है।