दुबई-अबू धाबी पर हमले से बौखलाया UAE, ईरान को दी खुली चेतावनी; और बढ़ेगा टकराव?

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह अपने पड़ोसियों को निशाना न बनाए और इस्लामी गणराज्य से समझदारी से काम लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की आक्रामकता एक गलत अनुमान साबित हुई है।

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका-इजरायल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र युद्ध की आग में घिर गया है। शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें तेहरान में खामेनेई के आवास सहित कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि खामेनेई की मौत हो गई है और ईरानियों से 'अपना देश वापस लेने' का आह्वान किया। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की और 40 दिनों का शोक घोषित किया।

दूसरी ओर जवाब में ईरान ने इज़राइल पर ड्रोन-मिसाइल हमले किए और फारस की खाड़ी के कई देशों ( बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात ) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रविवार को भी दुबई, दोहा और मनामा में विस्फोटों की आवाजें गूंजीं, दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया और पाम जुमेराह तथा बुर्ज अल अरब जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर नुकसान पहुंचा। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने ईरान को चेतावनी दी कि उसके हमले 'गलत अनुमान' साबित हुए हैं, जिससे उसकी अलग-थलग स्थिति और बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की आक्रामकता एक गलत अनुमान साबित हुई है, जिसने ईरान को एक नाजुक मोड़ पर और अधिक अलग-थलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपका युद्ध अपने पड़ोसियों के साथ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अलगाव और तनाव बढ़ने से पहले, तर्क की ओर लौटें, अपने परिवेश पर ध्यान दें और पड़ोसियों के साथ तर्कसंगत तथा जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें।

ईरान ने अरब देशों पर हमला क्यों किया? अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को एक बड़े अभियान में ईरान पर हमला किया, और कुछ घंटों बाद तेहरान ने घोषणा की कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। हमले की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों से इस अवसर का फायदा उठाकर 'सत्ता पर कब्जा करने' का आह्वान किया। जवाब में ईरान ने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें दागीं तथा बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रविवार तड़के तक गोलीबारी जारी रही।

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, बहरीन की राजधानी मनामा और कतर की राजधानी दोहा में रविवार को लगातार दूसरे दिन विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसके बाद शत्रुता शुरू होने पर हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। इससे पहले, ईरान ने दुबई के प्रसिद्ध द्वीप पाम और बुर्ज अल अरब नामक आलीशान होटल पर हमला किया था। ईरान की वायु सेना ने फारस की खाड़ी के देशों और इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की है।