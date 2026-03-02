टाइपो या तौहीन? व्हाट्सएप चैट में एक शब्द की चूक बनी मुसीबत, मामला अदालत पहुंचा
हम अक्सर दोस्तों या जानकारों को व्हाट्सएप पर मैसेज करते समय टाइपिंग गलतियां कर बैठते हैं, जिससे संदेश का मतलब बदल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी-सी टाइपिंग या स्पेलिंग की गलती भी आपको कोर्ट तक पहुंचा सकती है? ऐसा ही एक मामला शारजाह से सामने आया है।
व्हाट्सएप पर हुई एक साधारण स्पेलिंग मिस्टेक ने एक अरब व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक अपमान के आरोप में कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह महज अनजाने में हुई टाइपो थी या जानबूझकर अपमान? मामला अब शारजाह मिस्डेमिनर कोर्ट में चल रहा है, जहां आरोपी ने साफ इनकार किया है कि उसका कोई इरादा अपमान करने का नहीं था, यह बस टाइपिंग एरर था।
गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एक अरब व्यक्ति को शारजाह मिस्डेमिनर कोर्ट (दुष्कर्म न्यायालय) में पेश किया गया, क्योंकि व्हाट्सएप चैट में हुई एक साधारण वर्तनी की गलती को इलेक्ट्रॉनिक अपमान (Electronic Insult) का आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता (कोर्ट रिकॉर्ड में बीएफ के नाम से पहचाना गया) ने आरोपी पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपमान करने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसके चलते कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता नहीं था और दोनों एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे। बातचीत की शुरुआत एक वाहन बिक्री वाली वेबसाइट से हुई थी और वे कभी आमने-सामने नहीं मिले। सारी बातचीत सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हुई।
विवादित शब्द के बारे में आरोपी ने कहा कि उसका इरादा कभी अपमान करने का नहीं था। उसने आगे बताया कि यह महज एक टाइपिंग एरर (टाइपो) था। उसने कोर्ट से दोनों पक्षों के बीच सुलह करने के लिए अतिरिक्त समय देने की गुजारिश की। मामले की जांच के बाद शारजाह मिस्डेमिनर कोर्ट ने दोनों पक्षों को समझौता करने का मौका देते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
