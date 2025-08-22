इजरायल से जुड़े तो नहीं? यूरोप के इस देश ने बंदरगाह पर आने वाले जहाजों से मांगा शपथ पत्र

Israel Hamas War: गाजा में इजरायल के अभियान के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए तुर्किए ने अपने बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों से शपथ पत्र लेना शुरु कर दिया है। इसमें जहाजों को यह बताना होगा कि वह इजरायल से संबंधित नहीं है या इजरायल के लिए कोई हथियार नहीं ले जा रहे।

यूरोप और एशिया में फैले तुर्किए ने इजरायल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायल का मुखर विरोधी तुर्किए ने अपने बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों को ऐसे शपथ पत्र मांगने शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्हें बताना होगा कि वह इजरायल से जुड़े हुए हैं या नहीं। या फिर कहीं वह इजरायल जाने वाला कोई खतरनाक सैन्य सामान तो नहीं ले जा रहे हैं।

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दो शिपिंग सूत्रों ने बताया कि इस फैसले पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। बल्कि तुर्किए के बंदरगाह प्रमुख ने मौखिक तौर पर एजेंटों को ऐसे लिखित आश्वासन जारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश पूरे तुर्किए के सभी बंदरगाहों के लिए लागू है।

जानकारी के मुताबिक जहाजों को मिले गारंटी पत्र में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि जहाज का मालिक, मैनेजर या संचालक कोई भी इजरायल से संबंधित नहीं है। इसके अलावा उन्हें जहाज में मौजूद सामान के बारे में भी जानकारी देनी होगी कि कहीं वह विस्फोटक, रेडियोधर्मी सामान या किसी प्रकार से सैन्य उपकरण तो नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि तुर्किए के परिवहन मंत्री का अभी इस फैसले को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है।