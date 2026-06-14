ट्रंप बोले- ईरान संग आज होगी डील, तेहरान ने अभी नहीं दी हरी झंडी, कहां फंसा पेच?

Iran US Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आज समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा के बावजूद ईरान ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। पश्चिम एशिया में तीन महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने वाले अमेरिका-ईरान समझौते पर तेहरान का रुख अभी समीक्षाधीन है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आज समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा के बावजूद ईरान ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने रविवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर तेहरान का रुख अभी विचाराधीन है। फार्स ने ईरानी वार्ता दल के एक विश्वसनीय सूत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और न ही इसकी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है।

वार्ताकार पहुंचे तेहरान, तेजी से चल रही बातचीत सूत्रों के अनुसार, कतर के वरिष्ठ वार्ताकार रविवार सुबह तेहरान पहुंच गए हैं। उनका उद्देश्य अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त करने वाले समझौते को अंतिम रूप देना है। एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि कतरी टीम इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। अमेरिकी और पाकिस्तानी नेताओं ने तीन महीने से अधिक समय से जारी युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, तेहरान ने समय-सीमा को लेकर संदेह व्यक्त किया है।

ट्रंप का दावा और ईरान का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ समझौता रविवार 14 जून 2026 को हो जाएगा और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख अभी तय नहीं हुई है। यह कल नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मशहद में प्रदर्शन, कट्टरपंथियों का विरोध दूसरी ओर, शनिवार को ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में विदेश मंत्रालय कार्यालय के बाहर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शीर्ष राजनयिक अब्बास अरघची के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह विरोध उनके टेलीविजन साक्षात्कार के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने शांति समझौते पर चर्चा की थी।

फार्स एजेंसी द्वारा जारी वीडियो में काली चादर पहनी महिलाएं इमारत के सामने 'घुसपैठिए, बेईमान अरघची- मौत हो' जैसे नारे लगा रही थीं और लाल-काले झंडे लहरा रही थीं। कट्टरपंथी ईरानी नेता इस समझौते को ईरान के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हरमुज पर तेहरान का नियंत्रण कमजोर पड़ेगा और वार्ताकारों ने अत्यधिक रियायतें दी हैं।