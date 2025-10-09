इस दिन बंधकों को छोड़ेगा हमास, लाशें भी सौंपने को तैयार; जश्न में डूबे इजरायली और फिलिस्तीनी

यह समझौता 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध का पहला बड़ा कदम है। हमास के हमले में 1,200 इजरायली मारे गए थे। वहीं गाजा में 60,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

मध्य पूर्व में दो वर्षों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20-सूत्री शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें गाजा में तत्काल युद्धविराम और सभी इजरायली बंधकों की रिहाई का वादा किया गया है। यानी सभी इजरायली बंधकों की जल्द घर वापसी होगी। ट्रंप ने तो दिन की भी ऐलान कर दिया है।

ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि सभी बंधक सोमवार को रिहा हो जाएंगे, जिसमें मृतकों के शव भी शामिल हैं। इस समझौते के बाद इजरायल और फिलिस्तीन दोनों पक्षों में जश्न का माहौल है, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप ने वाइट हाउस से जारी बयान में कहा, "बंधक रिहा हो जाएंगे- हम शायद सोमवार को मानकर चल रहे हैं... हम सोचते हैं कि वे सभी सोमवार को वापस आ जाएंगे और इसमें मृतकों के शव भी शामिल होंगे।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह "स्थायी शांति" की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस युद्ध ने 67,000 से अधिक लोगों की जान ली और मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। समझौते की खबर ने इजरायल, गाजा और अन्य क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ा दी। इजरायली बंधकों के परिवारों ने आतिशबाजी की, जबकि फिलिस्तीनियों ने तालियां बजाकर और उत्सव मनाकर खूनखराबे के अंत की उम्मीद जताई। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के अब्दुल मजीद अब्द रब्बो ने कहा, "युद्धविराम और खूनखराबे के अंत के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। मैं अकेला खुश नहीं हूं, पूरा गाजा पट्टी, सारे अरब लोग और पूरी दुनिया इस युद्धविराम से खुश है।"

नेतन्याहू ने बुलाई सरकार की बैठक इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को दोपहर 3 बजे सुरक्षा मंत्रिमंडल और शाम 4 बजे सरकार की बैठक बुलाई है ताकि गाजा में युद्धविराम और बंधक रिहाई से संबंधित समझौते को मंजूरी दी जा सके।

तेल अवीव में बंधकों के परिजन खुशी से झूम उठे करीब दो वर्षों से पीड़ा, अनिश्चितता और मानसिक यातना का प्रतीक बन चुके तेल अवीव के ‘होस्टेज स्क्वायर’ में बृहस्पतिवार तड़के उस समय उम्मीद और खुशी का माहौल देखा गया, जब गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की संभावित रिहाई की खबर सामने आई। जश्न के माहौल में लोगों ने शैम्पेन की बोतलें खोलीं, मिठाइयां बांटीं और नम आंखों के साथ परिजनों से गले मिलने का दौर चला। इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता होने की खबर फैलते ही बंधकों के परिवार वाले और समर्थक भावुक हो उठे।

मातान जांगौकर नामक बंधक की मां और इस दो वर्ष लंबे आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनीं ऐनाव जांगौकर ने खुशी से आसमान की ओर हाथ उठाते हुए कहा, “मातान घर आ रहा है!” उन्होंने कहा, “मैं उसके शरीर की खुशबू को महसूस करना चाहती हूं। मेरा एक ही सपना है-मातान को उसके बिस्तर पर आराम से सोता देखना।” गौरतलब है कि सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में सैकड़ों इजराइली नागरिक बंधक बना लिए गए थे, जिसके बाद से उनके परिजनों ने उनकी रिहाई के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, इजराइली नेतृत्व से संघर्ष किया और लगातार अपीलें कीं।

250 लोगों में से 20 अभी गाजा में जीवित हैं और 28 की मौत इजरायली अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभ में किडनैप किए गए 250 लोगों में से 20 अभी गाजा में जीवित हैं और 28 की मौत हो चुकी है। वर्षों से स्क्वायर पर लगा एक डिजिटल काउंटर-जो बंधकों की गिरफ्तारी के बाद से गुजरते समय को दर्शाता आ रहा है-अब संभावित रिहाई की घड़ियों का प्रतीक बन चुका है। बंधक एल्काना बोहबोट की पत्नी रेबेका बोहबोट ने सोशल मीडिया पर लिखा, “दो वर्षों से मैं अपने पति के जीवन के लिए संघर्ष कर रही हूं। यह ऐसा क्षण होगा जब एक छोटा बच्चा अपने पिता से गले मिलेगा और मेरा परिवार फिर से जीवित हो उठेगा।”