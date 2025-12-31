Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमिडिल ईस्ट न्यूज़Trump pressure paying off Iran sees biggest protests in years Mullahs must leave
'मुल्लाओं को जाना होगा': ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, रंग ला रहा ट्रंप का दबाव? मुश्किल में खामेनेई

'मुल्लाओं को जाना होगा': ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, रंग ला रहा ट्रंप का दबाव? मुश्किल में खामेनेई

संक्षेप:

प्रदर्शन की शुरुआत 29 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां मोबाइल फोन विक्रेताओं और दुकानदारों ने ईरानी रियाल के रिकॉर्ड गिरावट के खिलाफ हड़ताल की। रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.42 मिलियन तक गिर गई।

Dec 31, 2025 10:53 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
share Share
Follow Us on

ईरान में आर्थिक संकट के चलते भड़के प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। पिछले तीन दिनों से तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज, कराज, हमादान और अन्य शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी 'मुल्लाओं को जाना होगा', 'तानाशाही मुर्दाबाद' और 'मौत तानाशाह को' जैसे नारे लगा रहे हैं। यह 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद ईरान में सबसे बड़ा जनआंदोलन है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई?

प्रदर्शन की शुरुआत 29 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां मोबाइल फोन विक्रेताओं और दुकानदारों ने ईरानी रियाल के रिकॉर्ड गिरावट के खिलाफ हड़ताल की। रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.42 मिलियन तक गिर गई। यानी एक डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14 लाख से ज्यादा हो गई है। जबकि महंगाई दर दिसंबर में 42.2% से अधिक हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें 72% और स्वास्थ्य सेवाओं की 50% तक बढ़ गईं।

तीसरे दिन प्रदर्शन विश्वविद्यालयों तक पहुंच गए। तेहरान, इस्फहान और अन्य शहरों के छात्रों ने 'आजादी' और 'इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद' के नारे लगाए। कुछ जगहों पर छात्रों ने बसीज मिलिशिया को 'बसीज और आईएसआईएस एक समान' कहा। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कुछ रिपोर्टों में गोलीबारी की भी खबरें हैं।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रदर्शनकारियों की 'वैध मांगों' को सुनने की बात कही और आंतरिक मंत्री को उनके प्रतिनिधियों से संवाद करने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्रीय बैंक गवर्नर की इस्तीफा स्वीकार कर नया गवर्नर नियुक्त किया। हालांकि, राज्य मीडिया ने प्रदर्शनों को सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित बताने की कोशिश की है।

ट्रंप का 'मैक्सिमम प्रेशर' काम आ रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की यह आर्थिक तबाही लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति ने ईरान के तेल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रतिबंध और सख्त हुए, खासकर जून में अमेरिका-इजरायल के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद।

ट्रंप ने प्रदर्शनों पर कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था 'खराब' हो चुकी है और लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की निंदा की, लेकिन शासन परिवर्तन की बात से इनकार किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और कहा कि ईरान के युवा बेहतर भविष्य चाहते हैं। पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि ईरान की जनता मुल्लाओं के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है।

ईरानी-अमेरिकी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि यह उन लोगों की आवाज है जो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहते। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व शाह रेजा पहलवी के समर्थन में 'जावीद शाह' के नारे भी लगाए।

कई विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की नीति ने ईरान के शासन की आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया है। प्रतिबंधों ने तेल राजस्व घटाया, अर्थव्यवस्था अलग-थलग की और मुद्रास्फीति बढ़ाई। हालांकि, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि परमाणु कार्यक्रम रोकना है। फिर भी, ये प्रदर्शन शासन के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 92 मिलियन की आबादी में आर्थिक असंतोष राजनीतिक विद्रोह में बदल रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए यह बड़ा चुनौती है। क्या यह आंदोलन 2022 जैसे बड़े विद्रोह में बदल जाएगा या दबा दिया जाएगा? फिलहाल, सड़कें गर्म हैं और दुनिया नजरें टिकाए हुए है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Iran Donald Trump International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।