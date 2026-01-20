Hindustan Hindi News
गाजा शांति बोर्ड: भारत-पाकिस्तान ही नहीं, ट्रंप ने इन देशों को भी भेजा न्योता; यहां देखें लिस्ट

गाजा शांति बोर्ड: भारत-पाकिस्तान ही नहीं, ट्रंप ने इन देशों को भी भेजा न्योता; यहां देखें लिस्ट

संक्षेप:

कई अन्य देशों को भी अमेरिका से इस संस्था में शामिल होने के प्रस्ताव मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ को भी शांति बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है।

Jan 20, 2026 08:58 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गाजा
जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल-हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और अस्थायी शासन की निगरानी के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' नामक एक नया अंतरराष्ट्रीय निकाय बनाया है। यह ट्रंप की 20-सूत्रीय व्यापक शांति योजना का हिस्सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आंशिक रूप से समर्थन दिया है। ट्रंप खुद इस बोर्ड के लाइफटाइम चेयरमैन हैं।

यह बोर्ड गाजा में युद्धविराम की निगरानी, डिमिलिटराइजेशन (हथियारों का निरस्त्रीकरण), तकनीकी प्रशासन, पुनर्निर्माण और निवेश जुटाने का काम करेगा। लेकिन इसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर काफी विवाद है, क्योंकि कई देश इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में देख रहे हैं और स्थायी सदस्यता के लिए 1 बिलियन डॉलर का योगदान मांगने पर सवाल उठ रहे हैं।

बोर्ड की मुख्य संरचना और प्रमुख सदस्य

ट्रंप प्रशासन ने बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कुछ संस्थापक सदस्यों के नाम जारी किए हैं। ये ज्यादातर अमेरिकी और करीबी सहयोगी हैं:

डोनाल्ड ट्रंप - अध्यक्ष

मार्को रूबियो - अमेरिकी विदेश मंत्री

स्टीव विटकॉफ - अमेरिकी स्पेशल एन्वॉय टू मिडिल ईस्ट (ट्रंप के करीबी रियल एस्टेट कारोबारी)

जैरेड कुश्नर - ट्रंप के दामाद, अब्राहम एकॉर्ड्स के आर्किटेक्ट

टोनी ब्लेयर - पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री

अजय बंगा - विश्व बैंक के अध्यक्ष (भारतीय मूल के)

मार्क रोवन - अमेरिकी बिलियनेयर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ

रॉबर्ट गेब्रियल - ट्रंप के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर

हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर गाजा (दिन-प्रतिदिन की निगरानी): निकोलाय म्लादेनोव (बुल्गारिया के पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व यूएन राजनयिक)

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सदस्य (एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल)

गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुछ अरब और क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं:

हाकान फिदान - तुर्की के विदेश मंत्री

रिम अल-हाशिमी - यूएई की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन

अली अल-थावादी - कतर के डिप्लोमैट

जनरल हसन राशाद - मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ

याकिर गबाय - इजरायली-साइप्रियट कारोबारी

सिग्रिड काग - पूर्व डच पॉलिटिशियन और यूएन राजनयिक

ये सदस्य गाजा में क्षेत्रीय समन्वय और पुनर्निर्माण में मदद करेंगे।

इन देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रंप ने भेजा निमंत्रण

  • अल्बानिया
  • अर्जेंटीना
  • ऑस्ट्रेलिया
  • ऑस्ट्रिया
  • बहरीन
  • बेलारूस
  • ब्राजील
  • कनाडा
  • साइप्रस
  • मिस्र
  • यूरोपीय आयोग
  • फिनलैंड
  • फ्रांस
  • जर्मनी
  • ग्रीस
  • हंगरी
  • भारत
  • इंडोनेशिया
  • आयरलैंड
  • इजरायल
  • इटली
  • जापान
  • जॉर्डन
  • कजाकिस्तान
  • मोरक्को
  • नीदरलैंड्स
  • न्यूजीलैंड
  • नॉर्वे
  • ओमान
  • पाकिस्तान
  • पराग्वे
  • पोलैंड
  • पुर्तगाल
  • कतर
  • रोमानिया
  • रूस
  • सऊदी अरब
  • सिंगापुर
  • स्लोवेनिया
  • दक्षिण कोरिया
  • स्पेन
  • स्वीडन
  • स्विट्जरलैंड
  • थाइलैंड
  • तुर्की
  • संयुक्त अरब अमीरात
  • यूनाइटेड किंगडम
  • यूक्रेन
  • उज़्बेकिस्तान
  • वियतनाम

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए अपने 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई नेताओं को इनवाइट किया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे फिलिस्तीनी इलाके में स्थायी शांति और रिकंस्ट्रक्शन सुनिश्चित करने की उनकी 20-पॉइंट योजना आगे बढ़ेगी। ट्रंप चाहते हैं कि साइनिंग सेरेमनी गुरुवार को दावोस में हो, जबकि इनवाइट किए गए कुछ लोगों ने पैनल की शर्तों को फिर से लिखने की मांग की है। इन इनविटेशन की लिस्ट मामले से जुड़े लोगों और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। सभी देशों ने इनविटेशन मिलने की पुष्टि नहीं की है और यह लिस्ट पूरी नहीं है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
