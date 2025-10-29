Hindustan Hindi News
Trump defends Israeli strikes on Hamas reiterates group must disarm
सुधर जाओ नहीं तो साफ हो जाओगे; ट्रंप ने हमास को दी धमकी, खुलकर इजरायल को सपोर्ट

संक्षेप: इजरायली सेना ने बुधवार को घोषणा की कि गाजा में 'आतंकी अड्डों और उग्रवादियों' को निशाना बनाने वाले हमलों के बाद युद्धविराम दोबारा लागू कर दिया गया है। सेना के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फलस्तीनी इलाके में सक्रिय 'आतंकवादी गुटों के शीर्ष 30 उग्रवादियों' पर कार्रवाई की गई।

Wed, 29 Oct 2025 03:13 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महीने की शुरुआत में उनके द्वारा कराए गए शांति समझौते को बरकरार रखा जाएगा, भले ही हमास के कुछ उपद्रवी सदस्य इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हों। बुधवार को एयर फोर्स वन पर सवार होकर पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है, और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। जब हमला होता है, तो जवाब देना जरूरी है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास नहीं सुधरता हो तो साफ कर दिया जाएगा।

हथियार छोड़ना ही होगा

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि 'कुछ भी' उस युद्धविराम को प्रभावित नहीं कर सकता, जिसकी मध्यस्थता उन्होंने मात्र दो हफ्ते पहले की थी। उन्होंने हमास को मध्य पूर्व में शांति के लिए एक 'बहुत छोटा हिस्सा' बताते हुए कहा कि वे ठीक रहेंगे, और अगर वे ठीक रहे तो सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर वे ठीक नहीं रहे, तो उन्हें साफ कर दिया जाएगा। उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इस दौरान ट्रंप ने फिर से दोहराया कि हमास को हथियार छोड़ना होगा, यह उनकी 20 सूत्री शांति योजना का एक प्रमुख बिंदु है, जिसे हमास ने स्वीकार किया है।

नेतन्याहू का आदेश और हमलों की शुरुआत

गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा में इजरायली सैनिकों पर हुए हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ 'कठोर सैन्य कार्रवाई' का निर्देश दिया था। इससे वह शांति समझौता प्रभावित हुआ, जिसमें हमास और इजरायली सेना दोनों को अपनी आक्रामक गतिविधियां रोकने का प्रावधान था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा शहर और आसपास के इलाकों में टैंकों की फायरिंग और धमाकों की गूंज सुनाई दी। एपी ने यह भी बताया कि इजरायल ने इन हमलों की पूर्व सूचना अमेरिका को दे दी थी।

फिर से सीजफायर लागू

इजरायली सेना ने बुधवार को घोषणा की कि गाजा में 'आतंकी अड्डों और उग्रवादियों' को निशाना बनाने वाले हमलों के बाद युद्धविराम दोबारा लागू कर दिया गया है। सेना के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि फलस्तीनी इलाके में सक्रिय 'आतंकवादी गुटों के शीर्ष 30 उग्रवादियों' पर कार्रवाई की गई। सेना ने स्पष्ट किया कि इजरायल युद्धविराम समझौते का सख्ती से पालन करेगा, लेकिन अगर कोई उल्लंघन होता है तो कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इन इजरायली हमलों में अब तक 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का खुलकर बचाव किया है।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
