Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सऊदी के दबाव में ट्रंप ने बदला रुख, होर्मुज पर यूं ही बैक नहीं हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट

May 07, 2026 04:40 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी ठिकानों के इस्तेमाल पर व्यक्त किए गए कड़े विरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज में जहाजों के सुरक्षित पारगमन के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक स्थगित करना पड़ा।

सऊदी के दबाव में ट्रंप ने बदला रुख, होर्मुज पर यूं ही बैक नहीं हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट

मिडिल ईस्ट में होर्मुज को लेकर जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी ठिकानों के इस्तेमाल पर व्यक्त किए गए कड़े विरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज में जहाजों के सुरक्षित पारगमन के लिए शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को अचानक स्थगित करना पड़ा। एनबीसी न्यूज ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप द्वारा रविवार को सोशल मीडिया पर इस अभियान की घोषणा करने के तुरंत बाद सऊदी अरब ने नाराजगी जताई और अमेरिकी सैन्य विमानों को प्रिंस सुल्तान एयरबेस से उड़ान भरने तथा सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार, सऊदी अरब के इस कदम के बाद ट्रंप प्रशासन को होर्मुज में ईरानी नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास को रोकना पड़ा। ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई फोन पर बातचीत में असहमति सुलझ नहीं सकी, जिसके बाद अमेरिका को यह फैसला लेना पड़ा। खाड़ी के अन्य सहयोगी देशों ने भी इस घोषणा से हैरानी जताई। एक मध्य पूर्वी राजनयिक ने एनबीसी न्यूज को बताया कि अमेरिका ने ओमान के साथ समन्वय घोषणा के बाद ही किया।

ये भी पढ़ें:भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों पर गर्व, मजबूत हो रहे संबंध; ईरान ने खुलकर की तारीफ

कतर के नेताओं से ट्रंप की बातचीत तब हुई जब अभियान पहले ही शुरू हो चुका था। अभियान शुरू होने के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर से भी फोन पर बात की। कतर के बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने युद्धविराम समझौते, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति पर चर्चा की तथा तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बता दें कि अमेरिकी सेना फिलहाल सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लड़ाकू विमान, ईंधन टैंकर और वायु रक्षा प्रणालियां तैनात रखती है। अधिकारी मानते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियान 'पहुंच, बेसिंग और ओवरफ्लाइट' (ABO) पर निर्भर करते हैं, जिसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और ओमान की भूमिका अहम है।

ये भी पढ़ें:डील करो नहीं तो गिराएंगे बम; डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को खुला वार्निंग

एक सऊदी सूत्र ने बताया कि ट्रंप और क्राउन प्रिंस नियमित संपर्क में हैं। सऊदी अधिकारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सेंट्रल कमांड के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। सूत्र ने किसी बड़े विवाद की संभावना से इनकार किया और कहा कि घटनाक्रम तेजी से और वास्तविक समय में आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने के पाकिस्तान के राजनयिक प्रयासों का भी समर्थन किया है।

ये भी पढ़ें:ईरान संकट से हिल गए बड़े-बड़े, पर अटल रहा भारत; आपदा को कैसे बना लिया अवसर

वाइट हाउस के एक अधिकारी ने दावा किया कि क्षेत्रीय सहयोगियों को अभियान के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को 'थोड़े समय के लिए' निलंबित रखा जा रहा है ताकि यह देखा जा सके कि संघर्ष समाप्त करने के लिए कोई समझौता अंतिम रूप ले सकता है या नहीं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

iran america war iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।