Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रंप ने दी राहत की खबर, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बढ़ाई टेंशन- होर्मुज पर आखिर सच क्या है?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद होर्मुज में बारूदी सुरंग के गंभीर खतरे के कारण सामान्य जहाज आवागमन बहाल होने में अभी 40 से 50 दिन का समय लग सकता है। समुद्री सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पूर्ण सफाई अभियान पूरा होने तक शिपिंग कंपनियां, तेल टैंकर और बीमा फर्मों को अत्यधिक सतर्क रहना होगा।

ट्रंप ने दी राहत की खबर, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बढ़ाई टेंशन- होर्मुज पर आखिर सच क्या है?

अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के गंभीर खतरे के कारण सामान्य जहाज आवागमन बहाल होने में अभी भी 40 से 50 दिन का समय लग सकता है। पश्चिमी समुद्री सुरक्षा अधिकारियों ने शिपिंग कंपनियों, तेल टैंकर ऑपरेटरों और बीमा फर्मों को पूर्ण सफाई अभियान पूरा होने तक अत्यधिक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार से होर्मुज पूरी तरह से खुला रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि होर्मुज पर आखिर सच क्या है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पांच प्रमुख पश्चिमी समुद्री सुरक्षा सूत्रों ने आकलन किया है कि पारंपरिक माइनस्वीपर जहाजों और अत्याधुनिक अंडरवाटर ड्रोन्स की मदद से चलाए जा रहे बारूदी सुरंगों की खोज एवं सफाई अभियान में कम से कम एक महीने से अधिक समय लगेगा। इस अभियान के पूरा होने के बाद ही अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियां, शिपिंग फर्म्स और तेल निगम इस रूट पर आवागमन शुरू करने का पर्याप्त आत्मविश्वास हासिल कर सकेंगे।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेल के भंडार वर्तमान में 2003 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की कगार पर हैं। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के हालिया अनुमान के मुताबिक, फारस की खाड़ी से निर्यात होने वाला हर बैरल तेल वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट माना जाता है, जहां से प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चा तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) गुजरती है।

सुरक्षित मार्ग तैयार करना जरूरी

समुद्री सुरक्षा क्षेत्र की प्रमुख संस्था BIMCO के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जैकब लार्सन ने कहा कि हम अभी भी इस बिंदु से जहाजों के लिए आवागमन शुरू करना बेहद जोखिम भरा मानते हैं। बारूदी सुरंग-मुक्त सुरक्षित मार्ग तैयार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंगों का खतरा अभी भी मौजूद है और आने वाले समय में भी बना रह सकता है।

बता दें कि संघर्ष शुरू होने से पहले होर्मुज विश्व की दैनिक तेल आपूर्ति का करीब 20 प्रतिशत और LNG आपूर्ति का बड़ा हिस्सा संभालता था। ईरान ने संघर्ष के दौरान होर्मुज पर नियंत्रण के प्रयास में नौसैनिक बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की खुली धमकी दी थी, हालांकि उसने कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उसकी नौसेना ने कितनी और कहां खदानें बिछाईं।

होर्मुज के बड़े हिस्से में बारूदी सुरंगें

वहीं, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरानी बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को निशाना बनाया और इन बारूदी सुरंगों को गंभीर सुरक्षा खतरा बताया। 2 जून को अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति की सुनवाई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि ईरान ने होर्मुज के बड़े हिस्से, खासकर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं।

जर्मनी की नौसेना ने 11 जून को जारी आधिकारिक पत्र में जानकारी दी कि होर्मुज के आसपास चार अलग-अलग क्षेत्रों में समुद्री बारूदी सुरंगें पाई गई हैं। इस रिपोर्ट में ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेनाओं की खुफिया जानकारी का हवाला दिया गया, हालांकि जर्मनी ने इन बारूदी सुरंगों की पूर्ण तैनाती की स्वतंत्र पुष्टि करने में असमर्थता जताई।

तेल कीमतों पर बढ़ता दबाव

वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सफाई अभियान जितना लंबा चलेगा, वैश्विक तेल कीमतों पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। फिलहाल कई जहाजरानी कंपनियां वैकल्पिक मार्गों का सहारा ले रही हैं, जिससे परिवहन लागत और समय दोनों बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह सुरक्षित होकर सामान्य जहाज आवागमन के लिए तैयार होगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Donald Trump middle east news iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।