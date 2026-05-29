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मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा? नेतन्याहू ने गाजा के 70% पर सेना को कंट्रोल का दे दिया आदेश

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दे दिया है। यह कदम अक्टूबर में लागू हुए नाजुक युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा? नेतन्याहू ने गाजा के 70% पर सेना को कंट्रोल का दे दिया आदेश

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दे दिया है। यह कदम अक्टूबर में लागू हुए नाजुक युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। इजरायल के चैनल-12 द्वारा प्रसारित एक वीडियो में नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक की एक बस्ती में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम फिलहाल हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हम इस समय पट्टी के 60 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं। युद्धविराम के तहत हम 50 प्रतिशत तक पहुंचे थे, लेकिन मेरा निर्देश है कि इसे 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। हम उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। बाकी बचे क्षेत्र से हम बाद में निपट लेंगे।

युद्धविराम के पहले चरण में हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में बंधक बनाए गए अंतिम कैदियों की रिहाई इजरायल में बंद फिलिस्तीनियों के बदले हुई थी, जिसके बाद गाजा में संघर्ष थमा था। दूसरे चरण में हमास के निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की क्रमिक वापसी का प्रावधान था, लेकिन यह प्रक्रिया कई महीनों से पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। समझौते के अनुसार इजरायली सेना को ‘पीली रेखा’ के पीछे हटना था, जो हमास नियंत्रित और इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच विभाजक रेखा है।

इससे पहले 15 मई को भी नेतन्याहू ने दावा किया था कि इजरायली सेना ने गाजा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। उन्होंने उस समय कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे- निकल जाओ, निकल जाओ। हम नहीं निकले। आज हम कितना नियंत्रण रखते हैं? 60 प्रतिशत। कल देखेंगे। बता दें कि गाजा में रोजाना हिंसा जारी है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं।

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय (जो हमास प्रशासन के अधीन कार्य करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वसनीय माना जाता है) के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बाद से इजरायली कार्रवाइयों में 900 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने बुधवार को हमास की सशस्त्र शाखा इज्जेदीन अल-कस्साम ब्रिगेड के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह को मार गिराने का दावा किया। इससे पहले इसी महीने उसके पूर्ववर्ती कमांडर को भी मार दिया गया था।

7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से इजरायल गाजा और पूरे क्षेत्र में हमास के वरिष्ठ नेताओं को लगातार निशाना बना रहा है। ओदेह चौथे ऐसे ब्रिगेड कमांडर हैं, जिन्हें इजरायल ने युद्ध शुरू होने के बाद मार गिराया है। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने बुधवार को दोहराया कि इजरायल का लक्ष्य गाजा से हमास के शासन को पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने फिलिस्तीनियों के 'स्वैच्छिक पलायन' की योजना का भी संकेत दिया और कहा कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से किया जाएगा।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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