अमेरिका-ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार, IRIB बोल- इस्लामाबाद नहीं गया है ईरानी प्रतिनिधिमंडल

US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में प्रस्तावित उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में प्रस्तावित उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान के सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी नहीं पहुंचा है। प्रसारक ने ऐसी किसी भी खबर को खारिज करते हुए बयान जारी किया कि ईरान का कोई प्राथमिक, द्वितीयक, प्रारंभिक या अनुवर्ती राजनयिक मिशन इस्लामाबाद की यात्रा पर नहीं गया है।

वहीं, अल अरबिया की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक संभावित सकारात्मक विकास माना जा रहा है। हालांकि, तेहरान की ओर से इस घटनाक्रम की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल वार्ता के दूसरे दौर में भाग लेने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।

यह राजनयिक गतिविधि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी के बीच हो रही है। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगातार पोस्ट करते हुए ईरान को चेतावनी दी और समझौता न होने पर ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दोहराई। उन्होंने ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ का जिक्र करते हुए इसे ईरान में ‘परमाणु धूल स्थलों का पूर्ण और कुल विनाश’ बताया।

दूसरी ओर तेहरान में इस बयानबाजी का तीखा विरोध हुआ है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पर ‘बातचीत की मेज’ को ‘आत्मसमर्पण की मेज’ में बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। गालिबफ ने कहा कि ईरान पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले दो हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है।