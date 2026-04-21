अमेरिका-ईरान वार्ता पर सस्पेंस बरकरार, IRIB बोल- इस्लामाबाद नहीं गया है ईरानी प्रतिनिधिमंडल
US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में प्रस्तावित उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद में प्रस्तावित उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान के सरकारी प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी नहीं पहुंचा है। प्रसारक ने ऐसी किसी भी खबर को खारिज करते हुए बयान जारी किया कि ईरान का कोई प्राथमिक, द्वितीयक, प्रारंभिक या अनुवर्ती राजनयिक मिशन इस्लामाबाद की यात्रा पर नहीं गया है।
वहीं, अल अरबिया की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडलों के मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक संभावित सकारात्मक विकास माना जा रहा है। हालांकि, तेहरान की ओर से इस घटनाक्रम की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल वार्ता के दूसरे दौर में भाग लेने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
यह राजनयिक गतिविधि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी के बीच हो रही है। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगातार पोस्ट करते हुए ईरान को चेतावनी दी और समझौता न होने पर ईरानी बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दोहराई। उन्होंने ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ का जिक्र करते हुए इसे ईरान में ‘परमाणु धूल स्थलों का पूर्ण और कुल विनाश’ बताया।
दूसरी ओर तेहरान में इस बयानबाजी का तीखा विरोध हुआ है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पर ‘बातचीत की मेज’ को ‘आत्मसमर्पण की मेज’ में बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। गालिबफ ने कहा कि ईरान पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले दो हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है।
बढ़ते तनाव और ट्रंप के संघर्ष विराम को आगे न बढ़ाने के संकेत के बावजूद, पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास जारी बताए जा रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कथित तौर पर ईरानी वार्ता टीम को इस्लामाबाद जाने की ‘हरी झंडी’ दे दी है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। फिलहाल, वार्ता की सफलता पर संदेह बना हुआ है क्योंकि दोनों देश एक-दूसरे को धमकियां देते हुए भी कूटनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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