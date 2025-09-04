Suspected attack by Yemen Houthi rebels on ship in Red Sea हूती विद्रोहियों का उत्पात नहीं ले रहा थमने का नाम, लाल सागर में फिर जहाज पर दागी मिसाइल, Middle-east Hindi News - Hindustan
हूती विद्रोहियों का उत्पात नहीं ले रहा थमने का नाम, लाल सागर में फिर जहाज पर दागी मिसाइल

ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि गुरुवार को हुए हमले में एक जहाज के पास एक 'अज्ञात प्रक्षेप्य' गिरा। इस हमले के बाद जहाज और चालक दल सुरक्षित हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:05 PM
हूती विद्रोहियों का उपद्रव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन वे लाल सागर में जहाजों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया है। अधिकारियों के अनुसार, इस हमले के साथ ही हूतियों ने इजरायल पर मिसाइल हमले भी तेज कर दिए हैं। होदेदा तट पर यह हमला पिछले हफ्ते हुए इजरायली हमले के बाद हुआ, जिसमें हूतियों के प्रधानमंत्री और कई अधिकारी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि हूती इजरायल पर मिसाइल हमलों में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि गुरुवार को हुए हमले में एक जहाज के पास एक 'अज्ञात प्रक्षेप्य' गिरा। इस हमले के बाद जहाज और चालक दल सुरक्षित हैं। निजी समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने भी इस हमले की पुष्टि की है, जैसा कि ईओएस रिस्क ग्रुप ने किया। उन्होंने बताया कि हूतियों ने हाल के दिनों में इजरायल को निशाना बनाकर कई मिसाइल हमले किए हैं। हालांकि, हूतियों ने इस हमले का दावा नहीं किया है। दो दिन पहले भी हूतियों ने एक अन्य जहाज पर हमला किया था।

बता दें कि नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक, हूतियों ने गाजा पट्टी में इजरायल-हमास युद्ध के दौरान मिसाइलों और ड्रोन से 100 से अधिक जहाजों को निशाना बनाया। अपने अभियान में हूतियों ने चार जहाज डुबो दिए और कम से कम आठ नाविकों को मार डाला। हूतियों के नए हमले ऐसे समय में हो रहे हैं, जब इजरायल-हमास युद्ध में संभावित युद्धविराम पर अनिश्चितता बनी हुई है।

इस बीच, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का भविष्य अनिश्चित है। इजरायल ने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ 12 दिनों का युद्ध छेड़ा था, जिसमें अमेरिकियों ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी।

