अमेरिका फर्स्ट नहीं चलेगा… ट्रंप को चेताते हुए नेतन्याहू ने इन देशों को खूब सुनाया

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'सुपर पावर' देशों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती और अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में कोई भी महाशक्ति अकेले टिक नहीं सकती। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इन शक्तिशाली देशों को मजबूत सहयोगियों की सख्त जरूरत होती है। खासतौर पर ईरान जैसी साझा चुनौतियों, जैसे परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा का मुकाबला करने में इजरायल एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है।

एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र भी सुरक्षा, तकनीकी उन्नति और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए गठबंधनों पर आश्रित रहते हैं। उन्होंने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हवाला देते हुए कहा कि इसका अर्थ सिर्फ अमेरिका का एकतरफा वर्चस्व नहीं है, क्योंकि हर देश को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। महाशक्तियों को भी साथियों की दरकार होती है। चीन के तो हैं ही, रूस के भी ढेर सारे हैं। उन्होंने रणनीतिक श्रेष्ठता कायम रखने के लिए सहयोग की अनिवार्यता पर बल दिया।

यह बयान 7 अक्टूबर को आया, जो हमास के इजरायल पर हमले की घटना का ठीक दो साल बाद का दिन था। नेतन्याहू ने इजरायल को एक साहसी लड़ाकू सहयोगी करार दिया, जो अपनी पूरी क्षमता से योगदान देता है। उन्होंने गर्व से कहा कि इजरायल ने दशकों तक बिना किसी विदेशी सेना की मदद के अपनी सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अमेरिकियों से जमीन पर सैनिक उतारने की मांग नहीं करते। पिछले 77 वर्षों से हमने अपनी सुरक्षा का दमदार प्रबंधन खुद किया है।