गाजा में नरसंहार कर रहा इजरायल, अंतरराष्ट्रीय विद्वानों ने लगाए आरोप; IDF के ताजा हमले में 31 मरे

इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने गाजा में नरसंहार करने के आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। इज़रायली विदेश मंत्रालय ने इसे कानूनी पेशे और किसी भी शैक्षणिक मानक के लिए शर्मनाक बताया है।

पिछले 22 महीने से चल रही जंग में गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण के मकसद से लगातार आगे बढ़ रही इजरायली सेना वहां ताबड़तोड़ हमले कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजरायली सेना क्षेत्र के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी पर बड़े हमले की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। तीन दिन पहले ही इजरायल ने इस शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया था। इस बीच, दुनिया के प्रमुख नरसंहार शोधकर्ताओं ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है।

नरसंहार विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय संघ नामक संस्था ने एक प्रस्ताव पास कर कहा कि इजरायल के कदम कानूनी रूप से जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स - जिसके दुनिया भर में लगभग 500 सदस्य हैं, जिनमें कई नरसंहार विशेषज्ञ भी शामिल हैं - के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि "गाज़ा में इज़रायल की नीतियाँ और कार्य नरसंहार की कानूनी परिभाषा को पूरा करते हैं साथ ही मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध भी।"

प्रस्ताव का व्यापक समर्थन इस प्रस्ताव का 86% मतदान करने वालों ने समर्थन किया। संगठन ने मतदान की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है। संगठन की अध्यक्ष और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर मेलानी ओ'ब्रायन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, “जो लोग नरसंहार के अध्ययन के विशेषज्ञ हैं, वे इस स्थिति को उसकी वास्तविक स्थिति के रूप में देख सकते हैं।”

इजरायल का पुरजोर खंडन हालांकि इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। इज़रायली विदेश मंत्रालय ने इसे कानूनी पेशे और किसी भी शैक्षणिक मानक के लिए शर्मनाक बताया है। उसने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से हमास के झूठ के अभियान पर आधारित है। इजरायल का कहना है कि वह सिर्फ हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इजरायल नागरिक हताहतों के लिए हमास को ही ज़िम्मेदार ठहराता रहा है क्योंकि यह उग्रवादी समूह - जो अब काफी हद तक एक गुरिल्ला संगठन में सिमट गया है - घनी आबादी वाले इलाकों में सक्रिय है।

इजरायल के दो समूहों ने भी लगाए थे नरसंहार के आरोप बता दें कि जुलाई में, दो प्रमुख इज़रायली अधिकार समूहों - बी'त्सेलेम और फ़िज़िशियन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स-इज़राइल - ने भी कहा था कि उनका देश गाज़ा में नरसंहार कर रहा है। ये संगठन इज़रायल में मुख्यधारा की सोच को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, लेकिन यह पहली बार था जब स्थानीय यहूदी-नेतृत्व वाले संगठनों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने भी इजरायल पर ऐसा ही आरोप लगाया है।

इजरायल द्वारा गाजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से हवाई हमले और भारी गोलाबारी की आवाज़ें पूरे शहर में गूंज रही हैं। शहर के बाहरी इलाके और जबालिया शरणार्थी शिविर में भी निवासियों ने विस्फोटकों से लदे रोबोटों को इमारतों को ध्वस्त करते देखा है। शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में शरण लिए हुए जबालिया में जन्मे चिकित्सक सईद अबू इलाइश ने कहा, "गाजा शहर में एक और बेरहम रात।"

गाजा के अस्पतालों ने भी यह पुष्टि की है कि सोमवार को इजरायली गोलीबारी में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे थे। गाजा सिटी में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं, जहाँ इजरायल ने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद से बड़े पैमाने पर कई छापे मारे हैं।

युद्ध और भुखमरी का दोहरा खतरा गाजा सिटी के निवासी, जिनमें से कई युद्ध के कारण कई बार विस्थापित हुए हैं, अब युद्ध और भूख के दोहरे खतरों का सामना कर रहे हैं। खाद्य संकट पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ ने पिछले महीने कहा था कि गाजा अकाल की चपेट में है। यह एक ऐसा संकट है जो चल रही लड़ाई और इजरायल की नाकाबंदी की वजह से उपजी है।