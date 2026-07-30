होर्मुज हमारा है... ईरान की दो टूक, IRGC ने अमेरिका का साथ देने वाले देशों को दी धमकी

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स होर्मुज को अपना इलाका बताते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सख्त चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिकी हस्तक्षेप और धमकियां जारी रहेंगी, तब तक इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को दोबारा नहीं खोला जा सकता।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूर्ण नियंत्रण होने का दावा करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी है। संगठन के अनुसार कल रात दो तेल टैंकर असुरक्षित मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक में आग लगने के बाद दोनों जहाज वापस लौट गए। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिकी हस्तक्षेप और धमकियां जारी रहेंगी, तब तक इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

आईआरजीसी ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना पूर्ण नियंत्रण होने का दावा करते हुए कहा कि होर्मुज हमारी जमीन है और संगठन की नौसेना इकाइयों का इस पर पूरा नियंत्रण है। हजारों किलोमीटर दूर से आए किसी भी अजनबी को इसमें दखलअंदाजी नहीं करने दी जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि खुदा की मदद से हमलावर को आज सजा मिलेगी। इस दौरान आईआरजीसी ने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी सख्त चेतावनी दी। बयान में कहा गया कि हमलावर की मदद करने वाले देशों को अगर अपना रवैया नहीं सुधारा तो उन्हें भी कड़ा जवाब दिया जाएगा।

धमकियों के बीच नहीं खोला जा सकता होर्मुज होर्मज की स्थिति पर आईआरजीसी के बयान में कहा है कि जब तक अमेरिकी अधिकारियों की बढ़ा-चढ़ाकर बातें, धमकियां और इलाके में समुद्री गतिविधियों में उनका हस्तक्षेप जारी रहेगा, तब तक होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला जा सकता। धमकियां और दखल से स्थिति और अधिक जटिल तथा उलझी हुई ही होगी। ईरानी जनता को संबोधित करते हुए आईआरजीसी ने कहा कि युद्ध के मैदान में उनके पक्के इरादे, इच्छाशक्ति और मजबूती ने दुश्मन को चकनाचूर कर दिया है, इस्लाम के योद्धाओं की कतार को मजबूत किया है और उन्हें नई हिम्मत तथा ऊर्जा दी है।

क्या कह रहा है अमेरिका? इससे पहले तेहरान के साथ बढ़ते तनाव और खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने आईआरजीसी पर होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सेंटकॉम ने कहा था कि ईरान के दावों के बावजूद यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग दुनिया भर के जहाजों के लिए खुला रहेगा। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में सेंटकॉम ने आरोप लगाया कि आईआरजीसी ने हाल ही में इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और निर्दोष नाविकों को धमकियां दीं तथा हमले की कोशिश की। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि ईरानी संगठन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन बिंदुओं में से एक से गुजरने वाले वैश्विक वाणिज्यिक परिवहन पर अपनी पसंद के नौवहन मार्ग थोपने की कोशिश कर रहा है।