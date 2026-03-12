जल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, 3 टैंकरों पर हमला; 200 डॉलर के पार जा सकता है तेल का दाम

यह संकट केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। बुधवार रात इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। यह कार्रवाई इजरायल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में की गई थी।

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर दुनिया के दर्जनों देश पर दिखने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक जलडमरूमध्य है। यह मालवाहक जहाजों का ऐसा मार्ग है, जहां से कच्चे तेल के टैंकर गुजरते हैं। अब जो खबर सामने आ रही है वह दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। यहां अज्ञात प्रोजेक्टाइल्स से तीन मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया है। इन ताजा हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमात 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा नियंत्रित करता है।

अधिकारियों के अनुसार, निशाना बनाए गए जहाजों में एक थाईलैंड का ध्वज वाला जहाज शामिल था, जो ओमान के उत्तर में लगभग 11 समुद्री मील की दूरी पर था। हमले के बाद जहाज पर भीषण आग लग गई, हालांकि रॉयल थाई नेवी ने चालक दल के सभी 23 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि जहाज के चालक दल ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया था।

दूसरा हमला संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तट से 25 समुद्री मील दूर एक जापानी कंटेनर जहाज पर हुआ, जिसे मामूली क्षति पहुंची है। वहीं, तीसरा हमला दुबई के उत्तर-पश्चिम में करीब 50 समुद्री मील की दूरी पर हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर यह 13वां संदिग्ध ईरानी हमला है।

200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है कीमत ईरान के कड़े रुख ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। तेहरान के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकरी ने कड़े लहजे में कहा, “अब तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तेल की कीमतें क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करती हैं। इसे इस संघर्ष ने अस्थिर कर दिया है।”

ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों की ओर जाने वाले तेल का एक लीटर भी इस जलडमरूमध्य से गुजरने नहीं देगा। इस परिस्थिति से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने एक आपातकालीन बैठक में 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है ताकि हॉर्मुज मार्ग के बंद होने से पैदा हुए संकट से उबरा जा सके।

लेबनान से लेकर सऊदी अरब तक आग यह संकट केवल समुद्र तक सीमित नहीं है। बुधवार रात इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर शुरू की। यह कार्रवाई इजरायल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में की गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बेका घाटी में हुए इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 23 घायल हुए हैं।

दूसरी ओर, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने कतर, कुवैत और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर अपना अब तक का सबसे विनाशकारी ऑपरेशन चलाया है। सऊदी अरब ने भी सात बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की पुष्टि की है, जिनका लक्ष्य मुख्य रूप से प्रिंस सुल्तान एयर बेस था। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी दो ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया गया, जिससे चार लोग घायल हुए हैं।

ट्रंप का क्या है स्टैंड? ईरान में जारी अघोषित युद्ध के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। वाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। उन्होंने तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को युद्ध का मामला बताया, हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि कीमतें अब वापस नीचे आ रही हैं। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाईं, तो उसे इसके गंभीर सैन्य परिणाम भुगतने होंगे।