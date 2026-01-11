फिलिस्तीनियों को सोमालीलैंड में 'डंप' करने की प्लानिंग कर रहा इजरायल, सोमालिया के खुलासे से हड़कंप

संक्षेप: सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मोअलिम फिकी ने दावा किया कि सोमालिया के पास पुष्ट जानकारी उपलब्ध है कि इजरायल फिलिस्तीनियों को सोमालीलैंड में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। फिकी ने कहा कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना सोमालिया की संप्रभुता पर प्रत्यक्ष हमला है।

सोमालिया ने इजरायल पर अब तक का सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। सोमालिया का कहना है कि इजरायल गाजा के फिलिस्तीनियों को जबरन सोमालीलैंड भेजकर उन्हें 'निष्कासित' करने की गुप्त योजना पर काम कर रहा है। शनिवार को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मोअलिम फिकी ने दावा किया कि सोमालिया के पास 'पुष्ट जानकारी' उपलब्ध है कि इजरायल फिलिस्तीनियों को सोमालीलैंड में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। फिकी ने कहा कि इजरायल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देना सोमालिया की संप्रभुता पर 'प्रत्यक्ष हमला' है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस फैसले को वापस लेने की मांग की।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और सोमालीलैंड दोनों ने इन आरोपों का खंडन किया है। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने पिछले सप्ताह इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि फिलिस्तीनियों का जबरन सोमालीलैंड में विस्थापन उनके किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं था। इजरायल के चैनल 14 से बातचीत में सार ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीति, सुरक्षा, विकास और अन्य क्षेत्रों में हमारे पास कई ऐसे विषय हैं जिन पर हम सोमालीलैंड के साथ मिलकर काम करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो इजरायल और न ही सोमालीलैंड के अधिकारियों ने मान्यता से जुड़ी पूरी शर्तों का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है। सोमालीलैंड सरकार के करीबी एक सूत्र ने भी फिलिस्तीनियों के पुनर्वास पर किसी समझौते के होने से इनकार किया है। हालांकि, सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने पहले अल जजीरा को बताया था कि सोमालीलैंड ने इजरायल की तीन शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें फिलिस्तीनियों का पुनर्वास, अदन की खाड़ी तट पर इजरायली सैन्य अड्डे की स्थापना और अब्राहम समझौते में शामिल होना शामिल है।

फिकी ने इन चिंताओं को दोहराते हुए इजरायल पर क्षेत्रीय राज्यों को खंडित करने की व्यापक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास सैन्य अड्डा बनाकर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अल जजीरा के अनुसार, सोमालीलैंड के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि इजरायली सैन्य अड्डे को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, हालांकि पहले आधिकारिक तौर पर ऐसे दावों का खंडन किया गया था। दूसरी ओर हूती नेताओं ने चेतावनी दी है कि सोमालीलैंड में इजरायल की किसी भी उपस्थिति को वे सैन्य खतरा मानेंगे।