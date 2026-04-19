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इटली में गुरुद्वारे के सामने चलीं गोलियां, दो भारतीयों की मौत; हमलावर की तलाश जारी

Apr 19, 2026 01:50 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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इटली के बरगामो में एक गुरुद्वारे के सामने फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति ने दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।

इटली में गुरुद्वारे के सामने चलीं गोलियां, दो भारतीयों की मौत; हमलावर की तलाश जारी

इटली के बर्गामो में एक गुरुद्वारे के सामने फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति ने दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। यह गुरुद्वारा एक गोदाम में था जिसका इस्तेमाल पूजा स्थल के रूप में किया जा रहा था। 'ला सिसिलिया' अखबार के अनुसार, यह हमला शुक्रवार को मध्य रात्रि से कुछ देर पहले शहर के औद्योगिक क्षेत्र में गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के सामने स्थित चौक में हुआ।

जानकारी के मुताबिक मारे गए दोनों भारतीय सिख हैं। वे गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे तभी एक अज्ञात हमलावर ने गोली चला दी। दोनों मृतकों की पहचान राजिंदर सिंह और गुरमीत सिंह के तौर पर की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोली चलाने वाला भी एक भारतीय ही है। वह किसी वाहन से वहां से तुरंत फरार हो गया।

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शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलावरों के साथ कुछ कहासुनी हुई थी और इसके बाद हमलावर गोली चलाने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि जिसने भी गोली चलाई है वह भी अकसर गुरुद्वारे आता था। उसके मुताबिक एक तीसरे व्यक्ति को भी गोली लगी है जिसे अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि गुरुद्वारे में शनिवार को बैसाखी का पर्व भी मनाया जा रहा था।

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घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने घटनास्थल से कम से कम 10 राउंड गोलियां बरामद की हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया है। हालांकि शुरुआती जांच में यही समझ में आ रहा है कि यह गोलीबारी क्षणिक बहस के बाद हुई।

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। संदिग्ध की तलाश के लिए इटली की पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है और शहर में नाकेबंदी की गई है।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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