एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खिलाफ बड़ा हथियार, वैज्ञानिकों ने खोजा बैक्टीरिया मारने वाला RNA 'स्विच'

एंटीबायोटिक प्रतिरोध आज एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया, तो वर्ष 2050 तक यह हर साल करीब एक करोड़ लोगों की जान ले सकता है। इसी चुनौती के बीच इजरायल और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खोज की है, जो इस समस्या से निपटने में एक नया और प्रभावी हथियार साबित हो सकती है। यरूशलेम स्थित हिब्रू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि बैक्टीरियोफेज (बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस) एक छोटे आरएनए अणु के माध्यम से बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। यह तंत्र अब तक अज्ञात था और इससे फेज थेरेपी को अधिक प्रभावी बनाने की नई संभावनाएं खुल रही हैं।

शोध में पता चला कि प्रीएस नामक यह छोटा आरएनए संक्रमित बैक्टीरिया के अंदर एक आणविक 'स्विच' की तरह कार्य करता है। यह विशेष बैक्टीरियल मैसेंजर RNA को लक्षित करता है, जिनमें से एक डीएनएएन (DnaN) के लिए कोड करने वाला संदेश होता है। डीएनएएन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए की प्रतिकृति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रीएस इस mRNA के मुड़े हुए हिस्से से जुड़कर उसे खोल देता है, जिससे बैक्टीरिया के प्रोटीन निर्माण तंत्र के लिए इसका अनुवाद सरल हो जाता है। परिणामस्वरूप डीएनएएन प्रोटीन का उत्पादन बढ़ जाता है, वायरल डीएनए की प्रतिकृति तेज होती है और संक्रमण अधिक प्रभावी हो जाता है। वहीं, जब प्रीएस को हटाया जाता है या इसके बंधन स्थल को बाधित किया जाता है, तो फेज कमजोर पड़ जाता है, उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है और उसका विनाशकारी चरण देर से शुरू होता है।

इस शोध का नेतृत्व करने वाली सहर मेलामेड ने बताया कि यह छोटा आरएनए फेज को नियंत्रण की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। उनके अनुसार, सही समय पर आवश्यक बैक्टीरियल जीनों को नियंत्रित करके वायरस अपनी सफल प्रतिकृति की संभावना बढ़ा लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि फेज लैम्डा, जिस पर 75 वर्षों से अधिक समय से शोध हो रहा है, आज भी कई रहस्य छिपाए हुए है। इस तरह की पारंपरिक प्रणाली में एक अप्रत्याशित आरएनए नियामक की खोज यह दर्शाती है कि फेज में आरएनए-आधारित नियंत्रण का एक अत्यंत समृद्ध नेटवर्क मौजूद है, जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। वहीं, एविएजर सिल्वरमैन ने कहा कि फेजों में इस तरह का तंत्र पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे छोटे वायरल अणु भी संक्रमण की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और वायरस को अपने मेजबान पर सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली लाभ प्रदान कर सकते हैं।