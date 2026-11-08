खिड़कियां टूटीं और फर्श... हूतियों के हमले से दहला रियाद, अरामको टावर को नुकसान

रियाद में सऊदी अरामको टावर पर यमन के हूती हमले के बाद इमारत की कई खिड़कियां टूट गईं और फर्श क्षतिग्रस्त हो गए। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, रविवार सुबह हुए हमले में गिरे छर्रों से टावर को नुकसान पहुंचा है।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर एक बार फिर ईरान समर्थित हूतियों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में सऊदी अरामको का एक टावर क्षतिग्रस्त हुआ है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, रविवार सुबह हुए इस हमले में गिरने वाले छर्रों और मलबे से इमारत को हल्का नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इमारत की कई खिड़कियां टूट गईं और कुछ मंजिलों पर फर्श व ढांचे को क्षति पहुंची। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, यमन की सशस्त्र सेनाओं ने यह हमला एक दिन पहले यमन पर सऊदी अरब के बड़े हमलों के जवाब में किया। कई चश्मदीदों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को निशाना बनाया गया था। इनमें से एक चश्मदीद ने साफ कहा कि निशाना उसी इलाके में स्थित सऊदी अरामको टावर था।

वहीं,। फ्रांस 24 ने AFP के हवाले से रिपोर्ट किया है कि हूती हमले में अरामको टावर को निशाना बनाया गया था। रियाद से आए बिना पुष्टि वाले वीडियो में टूटी हुई खिड़कियां और इमारत के कई फ्लोर पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। इन वीडियो में क्षतिग्रस्त हिस्से और गिरे हुए टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सऊदी अरामको की एक प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) बिल्डिंग पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरने वाले छर्रों से स्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान हुआ है।

इस बीच, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि रियाद की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया गया है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी कर बताया कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने रियाद और दक्षिणी क्षेत्रों में दो क्रूज मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। अल-मलिकी ने क्रूज मिसाइलों के स्रोत के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

यह घोषणा उनके उस बयान के एक घंटे से भी कम समय बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन की हवाई रक्षा प्रणालियों ने सऊदी राजधानी रियाद की ओर हूती समूह द्वारा दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। इससे पहले गठबंधन ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत की ओर हूतियों द्वारा दागी गई एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकने की जानकारी दी थी।