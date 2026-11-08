खिड़कियां टूटीं और फर्श... हूतियों के हमले से दहला रियाद, अरामको टावर को नुकसान
रियाद में सऊदी अरामको टावर पर यमन के हूती हमले के बाद इमारत की कई खिड़कियां टूट गईं और फर्श क्षतिग्रस्त हो गए। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, रविवार सुबह हुए हमले में गिरे छर्रों से टावर को नुकसान पहुंचा है।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर एक बार फिर ईरान समर्थित हूतियों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में सऊदी अरामको का एक टावर क्षतिग्रस्त हुआ है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, रविवार सुबह हुए इस हमले में गिरने वाले छर्रों और मलबे से इमारत को हल्का नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इमारत की कई खिड़कियां टूट गईं और कुछ मंजिलों पर फर्श व ढांचे को क्षति पहुंची। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, यमन की सशस्त्र सेनाओं ने यह हमला एक दिन पहले यमन पर सऊदी अरब के बड़े हमलों के जवाब में किया। कई चश्मदीदों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को निशाना बनाया गया था। इनमें से एक चश्मदीद ने साफ कहा कि निशाना उसी इलाके में स्थित सऊदी अरामको टावर था।
वहीं,। फ्रांस 24 ने AFP के हवाले से रिपोर्ट किया है कि हूती हमले में अरामको टावर को निशाना बनाया गया था। रियाद से आए बिना पुष्टि वाले वीडियो में टूटी हुई खिड़कियां और इमारत के कई फ्लोर पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। इन वीडियो में क्षतिग्रस्त हिस्से और गिरे हुए टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सऊदी अरामको की एक प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) बिल्डिंग पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरने वाले छर्रों से स्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान हुआ है।
इस बीच, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि रियाद की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया गया है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी कर बताया कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने रियाद और दक्षिणी क्षेत्रों में दो क्रूज मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। अल-मलिकी ने क्रूज मिसाइलों के स्रोत के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।
यह घोषणा उनके उस बयान के एक घंटे से भी कम समय बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि गठबंधन की हवाई रक्षा प्रणालियों ने सऊदी राजधानी रियाद की ओर हूती समूह द्वारा दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया। इससे पहले गठबंधन ने सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत की ओर हूतियों द्वारा दागी गई एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकने की जानकारी दी थी।
ये घटनाक्रम सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन और यमन के हूती समूह के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच सामने आए हैं। हूती समूह सऊदी क्षेत्र को निशाना बनाकर बार-बार मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें