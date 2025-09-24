सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज का निधन, विवादों से भी रहा नाता; पीएम मोदी ने जताया शोक

सऊदी अरब के मुफ्ती ए आजम शेख अब्दुलअजीज का निधन हो गया। उन्होंने 25 साल से भी अधिक समय तक देश के शीर्ष धार्मिक नेता के रूप में सेवा दी और इस दौरान इस अति-रूढ़िवादी मुस्लिम राष्ट्र का सामाजिक उदारीकरण हुआ।

सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती और शीर्ष धार्मिक नेता शेख अब्दुलअजीज बिन अब्दुल्लाह अल-शेख का मंगलवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। शेख अब्दुलअजीज वर्ष 1999 से ग्रैंड मुफ्ती के पद पर थे और इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब सहित इस्लामी जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनियाभर के नेताओं ने भी शोक जताया है।

सऊदी अरब के राज्य मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि की, हालांकि मृत्यु का कारण नहीं बताया गया। मंगलवार रात राजधानी रियाद में हुए अंतिम नमाज-ए-जनाजा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हुए। सऊदी शाही दरबार ने बयान जारी कर कहा, “उनके निधन से सऊदी अरब और इस्लामी जगत ने एक ऐसे विद्वान को खो दिया है जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।”

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुलअजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अलशेख के दुखद निधन पर गहरी संवेदना। इस दुःख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सऊदी अरब और उसके लोगों के साथ हैं।"

धार्मिक नेतृत्व और विवादित बयान शेख अब्दुलअजीज युवावस्था में ही दृष्टिहीन हो गए थे। 1999 में किंग फहद ने उन्हें ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त किया। उस समय सऊदी समाज कड़े वहाबी नियमों के अधीन था और "कमीटी फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस" जनता की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखती थी। उन्होंने कई बार कठोर और विवादित बयान दिए।

2004 में मोबाइल कैमरों को लेकर उन्होंने कहा था कि इनका इस्तेमाल "समाज में बुराई फैलाने" के लिए हो सकता है। 2012 में उन्होंने कुवैत से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा था कि “क्षेत्र की सभी चर्चों को नष्ट करना जरूरी है”, हालांकि बाद में उनके सहयोगियों ने इन बयानों को नरम करने की कोशिश की। 2015 में हज हादसे के बाद ईरान की आलोचना पर उन्होंने शियाओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए उन्हें "मजूस के वंशज" बताया था।

आतंकवाद और चरमपंथ पर रुख हालांकि, शेख अब्दुलअजीज ने इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की कड़ी आलोचना की थी। 2007 में उन्होंने कहा था कि “झूठे जिहाद” मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। 2014 के एक आतंकी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि “हम एक ही सरकार के अधीन सुरक्षित और स्थिर जीवन जी रहे हैं।”

सामाजिक बदलावों के बीच उनकी भूमिका सऊदी अरब में किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौर में जब महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई, सिनेमा हॉल खोले गए और पुरुष-महिला मेलजोल पर लगी रोकें हटाई गईं, तो शेख अब्दुलअजीज का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया। पहले उन्होंने महिलाओं के गाड़ी चलाने को "खतरनाक" और पुरुष-महिला मिश्रण को "आपदा" बताया था, लेकिन बाद में इन बदलावों का समर्थन किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने सामाजिक दूरी जैसे स्वास्थ्य उपायों को न मानने वालों को “बड़ा गुनाहगार” बताया और कहा कि ऐसा करना निर्दोष जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है।