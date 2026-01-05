सऊदी अरब में इंजीनियर्स के लिए बड़ा ऐलान; 8000 रियाल न्यूनतम सैलरी; और भी बहुत कुछ

संक्षेप: सऊदी अरब में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। विजन 2030 के तहत सऊदी युवाओं को बेहतर नौकरियां देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ने इंजीनियरिंग प्रोफेशन्स में 30% सऊदीकरण अनिवार्य कर दिया है

सऊदी अरब में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। विजन 2030 के तहत सऊदी युवाओं को बेहतर नौकरियां देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ने इंजीनियरिंग प्रोफेशन्स में 30% सऊदीकरण अनिवार्य कर दिया है, साथ ही सऊदी इंजीनियर्स का न्यूनतम मासिक वेतन 8000 रियाल तय किया गया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुका है, लेकिन कंपनियों को पूरा पालन करने के लिए 6 महीनों की ग्रेस पीरियड (जुलाई 2026 तक) दी गई है।

क्या है सऊदीकरण? दरअसल, सऊदीकरण को 'नितकात' भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय नीति है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सऊदी नागरिकों के रोजगार को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रमुख व्यवसायों में सऊदी नागरिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यह नीति व्यवसायों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसके तहत उन्हें उद्योग और भूमिका के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत सऊदी श्रमिकों को नियुक्त करना अनिवार्य है। अनुपालन की निगरानी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो गणना विधियों, आवश्यक दस्तावेजों और प्रवर्तन प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इंजीनियरिंग भूमिकाओं के लिए नए उपाय पहले निर्णय के तहत इंजीनियरिंग व्यवसायों में सऊदीकरण 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। यह बदलाव उन कंपनियों को टार्गेट करता है जिनमें पांच या अधिक कर्मचारी 46 विशिष्ट भूमिकाओं में काम करते हैं, जिनमें शामिल हैं...

वास्तुकार

विद्युत उत्पादन अभियंता

औद्योगिक अभियंता

अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग पद दरअसल, सऊदी अरब में निजी और गैर-लाभकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरों के लिए न्यूनतम वेतन 8000 सऊदी रियाल लागू होगा। इसके लिए पात्र होने के लिए पेशेवरों के पास सऊदी इंजीनियर परिषद से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह निर्णय 31 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है, लेकिन कंपनियों को पूर्ण रूप से लागू होने से पहले तैयारी करने के लिए छह महीने का समय मिलेगा। यह तैयारी अवधि व्यवसायों को भर्ती प्रक्रियाओं को समायोजित करने, उचित मान्यता सुनिश्चित करने और सऊदीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप होने की अनुमति देती है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस कदम से न केवल सऊदी भागीदारी बढ़ेगी बल्कि इस क्षेत्र में कुशल और प्रमाणित पेशेवरों को बढ़ावा देकर कार्य वातावरण में भी सुधार होगा।

खरीद व्यवसायों में सऊदीकरण का विस्तार दूसरा निर्णय निजी क्षेत्र में खरीद संबंधी भूमिकाओं पर केंद्रित है, जिसमें 70 प्रतिशत सऊदीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 12 प्रमुख खरीद पदों पर तीन या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। जैसे कि...

खरीद प्रबंधक

ठेके के प्रबंधक

गोदाम रखवाला

खरीद से संबंधित अन्य भूमिकाएं यह नियम 30 नवंबर 2025 से लागू हो गया है, जिसमें कंपनियों को नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छह महीने की मोहलत दी गई है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि खरीद में सऊदी भागीदारी बढ़ाने से महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में राष्ट्रीय भागीदारी मजबूत होगी, नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस क्षेत्र में समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी। कार्यान्वयन और अनुपालन

व्यवसायों को इस परिवर्तन के दौरान मार्गदर्शन देने के लिए मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। यह मार्गदर्शिका निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है...